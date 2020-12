Капсулу зі зразками ґрунту астероїда Рюгу на початку грудня цього року скинув на Землю зонд "Хаябуса-2".

Серед зразків, доставлених на Землю за допомогою капсули місії "Хаябуса-2", був виявлений невеликий штучний об'єкт.

Вчені з японського космічного агентства JAXA припускають, що це - осколок самого космічного зонда, передає НВ.

"Ми ще не підтвердили походження штучного об'єкта. Під час відбору проби використовувався механізм, і можливо, що це був алюміній, який тоді відокремився від ріжка відбірників проб", - зазначили японські дослідники.

Вчені додали, що вже були розкриті камери для уловлювання проб B і C, і потім вміст камер A і C було переміщено в контейнери для збору зразків. Найбільші частки в камері C мають діаметр близько 1 см. Для порівняння, піщинки чорного кольору, раніше виявлені біля отвору контейнера, мають діаметр близько 1 мм.

Керівник дослідницької групи JAXA Усуі Томохіро сказав, що зразків виявилося навіть більше, ніж очікувалося. Вага зразків ґрунту з астероїда, доставлених на Землю, становить 5,4 г. Це набагато більше, ніж 0,1 г ґрунту, який планувалося видобути в рамках місії.

Процес відкриття контейнера і сортування зразків буде досить тривалим і займе близько шести місяців. Що стосується самого зонда Хаябуса-2, то зараз він перебуває на шляху до наступного космічного об'єкта — астероїда 1998 KY26 діаметром всього 30 м, до якого, як очікується, зонд наблизиться в липні 2031 року.

Зонд "Хаябуса-2"

Японський міжпланетний зонд "Хаябуса-2" запустили в грудні 2014 року. Він знаходився в районі астероїда Рюгу з червня 2018 року по листопад 2019-го і двічі здійснював успішні посадки на нього. Під час однієї з посадок він зробив вибух, щоб створити штучний кратер і отримати ґрунт із глибших шарів астероїда.

Рюгу - астероїд класу С, які можуть містити елементи первісного стану Сонячної системи.

На початку грудня цього року зонд "Хаябуса-2" скинув капсулу зі зразками ґрунту астероїда Рюгу на Землю. Після цього він здійснив маневр з віддалення від орбіти Землі.

Автор: УНІАН