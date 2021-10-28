У The Facebook Papers йдеться про те, що Facebook реагує лише на 3-5% повідомлень про мову ненависті й на 0,6% матеріалів з елементами насилля.

Колишня співробітниця Facebook Френсіс Хоген оприлюднила документи про внутрішню "кухню" компанії. Тож журналісти на основі цих даних виділили основні проблеми Facebook, зокрема негативний вплив соцмережі на користувачів. Результатом їхнього аналізу стала серія публікацій під назвою The Facebook Papers.

Читайте такожУ соцмережі Instagram стався глобальний збій: постраждали українціВидання Chas News проаналізувало частину опублікованих матеріалів The Facebook Papers.

Модерація контенту у Facebook

Одна з наймасштабніших проблем платформи - модерація контенту, особливо в неангломовних версіях. Так, зазначається, що деякі неангломовні модератори отримують дуже невеликі гроші. Це - причина того, що компанія не може впоратися з фейками, маніпуляціями та мовою ненависті в деяких країнах.

Так, з матеріалів The Facebook Papers стало відомо, що 87% бюджету на розробку алгоритмів виявлення фейків та маніпуляцій компанія спрямувала на США, а 13% - для інших країн.

Алгоритми Facebook

У The Facebook Papers йдеться про те, що Facebook реагує лише на 3-5% повідомлень про мову ненависті й на 0,6% матеріалів з елементами насилля.

Крім того, для керівництва Facebook не було секретом і те, що кнопки Like та Share сприяли посиленню мови ненависті.

Повільна реакція Facebook на маніпулятивний та фейковий контент

Крім того, Facebook надто повільно реагує на маніпулятивний та фейковий контент, наприклад, йдеться про день нападу на Капітолій прихильниками Трампа. У документах The Facebook Papers йдеться, що у компанії не було чіткої схеми роботи з контентом, який делегітимізував вибори у США.

З'ясувалося, що перед атакою на Капітолій фахівці з аналізу контенту бачили наростання фейкових та маніпулятивних повідомлень, та вони вчасно не отримали дозвіл реагувати на це.

Сіра зона контенту у Facebook

В документах The Facebook Papers часто згадується поняття "сірої зони контенту" — тобто шкідливих матеріалів, які явно не порушують правила Facebook: наприклад, це дописи прихильників нападу на Капітолій та людей, що сумніваються в доцільності вакцинації.

Ще одна проблема - доволі в'яла реакція на дезінформацію. Facebook часто не реагує або "посилається" на свободу слова, залишаючи ці матеріали на платформі.

"Ще одна серйозна проблема компанії стосовно спірного наповнення — політика "почекаємо й побачимо" замість проактивної реакції на дезінформацію, про яку так любить говорити Цукерберг. Ця політика передбачає, що компанія не вирішує проблеми, поки вони не стануть дійсно серйозними", - наголошується у матеріалі.

Facebook-брехня про аудиторію

Важливою проблемою, про яку стало відомо з The Facebook Papers, та про яку говорила Френсіс Хоген, стали дані стосовно використання Instagram. Зокрема, компанія вказувала неправдиві дані про аудиторію Instagram: соцмережа втрачає молодих дописників. У компанії про це знали, але замовчували статистику, обманюючи інвесторів, зазначається у документах.

"Статистика The Facebook Papers свідчить, що у реальності з 2019 року число користувачів Instagram серед підлітків у США зменшилось на 13% і, за прогнозами, у найближчі два роки знизиться ще на 45%. Також падіння очікується серед аудиторії віком 20-30 років, щоправда, лише на 4%", - наводить Chas News статистику.

Примарне майбутнє Facebook

З The Facebook Papers стало відомо, що компанія знала, що її платформи використовують для торгівлі людьми, але усвідомлювала, що обмеження деяких її функцій негативно вплине на прибуток, тому не реагувала.

"Підтвердилась й історія про "білий список" користувачів, яким дозволялось порушувати правила соцмережі", - наголошують журналісти.

"Сенат активізує розслідування діяльності Facebook і чекає показань від її генерального директора... Проте, якщо абстрагуватись від діяльності регуляторів, котрі спробують зрозуміти, як реагувати на ці викриття і що робити з соціальним монстром, виникає запитання: чи здатен Facebook взагалі змінитись і перестати бути найбільш маніпулятивним та одним з найбільш небезпечних онлайн-сервісів?", - підсумували журналісти.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що у Facebook знайшли VIP-користувачів. Загалом таких привілейованих користувачів нарахували у 2020 році 5,8 мільйона людей. Їхній контент модерується за щадними правилами, й вони можуть постити матеріали, заборонені правилами соцмережі.

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Автор: Ольга Робейко