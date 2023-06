Йдеться про примата, який належав до роду афарських австралопітеків. Скелет жіночої особи вчені знайшли у 1974 році під час розкопок в Ефіопії. З того моменту точиться активна дискусія щодо того, як саме вона ходила.

Вчені з'ясували, що найвідоміший ранній предок людини Люсі - вимерлий мавпоподібний вид жіночої особи, який належав до роду афарських австралопітеків, можливо, мав подібну до сучасної людини ходу.

Відповідне дослідження провели фахівці з Інституту археологічних досліджень Макдональда при Кембриджському університеті під керівництвом доктора Ешлі Уайзман, пише видання Sky News.

Дослідникам, завдяки цифровим технологіям, вдалося повністю відтворити м'язи ніжних кінцівок Люсі. Зазначається, що отримані висновки мають покласти край багаторічній дискусії щодо того, як саме пересувався предок людини близько 3 млн років тому.

Власне, вчені виявили, що Люсі могла випрямляти свої колінні суглоби не гірше, ніж ми. Це дозволяло їй так само стояти прямо та пересуватися двома кінцівками.

Основна відмінність між сучасною людиною та прадавньою Люсі полягає в тому, що кінцівки примата були набагато могутніші та більші за наші.

Люсі мала по 36 тазових м’язів у кожній нозі, а основні м’язи її литок та стегон були більш ніж удвічі більшими від наших пропорцій.

Це дозволяло їй лазити по деревах та пристосовуватися до природніх умов, як на відкритій місцевості (поля та луки), так і в хащах джунглів.

За словами доктора Уайзман, з'ясувати, як саме пересувалась Люсі, вдалося лише після реконструкції та дослідження всього простору м'язів кінцівок примата.

"М’язи Люсі вказують на те, що вона так само досвідчено пересувалася на двох ногах, як і ми, хоча, можливо, також була "як вдома" на деревах", - каже вчена.

Австралопітек Люсі - що треба знати

Нагадаємо, що фрагменти кісток Люсі знайшли у 1974 році в Гадарі (територія Ефіопії) під час розкопок францусько-американської експедиції. Тоді археологи виявили приблизно 40% скелету тодішньої особини австралопітека афарського (вимерлий рід, який вважається можливим предком людини).

Після аналізу знахідок вчені дійшли висновку, що Люсі жила на планеті приблизно 3,2 млн років тому. Її пов'язують з першими прямоходячими предками людини. Археологи вважають, що на момент смерті Люсі було орієнтовно 25-30 років. Вона важила приблизно 40 кг й мала 120 см зросту. Об'єм мозку примата складав приблизно 600 см кубічних, що вважалося невеликою на той час ємністю скроні (в еволюції мозок "прадавньої" людини зменшувався від більшого до меншого).

Цікаво, що знахідка "Люсі" пов'язана з відомим англійським гуртом The Beatles: археологи під час розкопок увімкнули магнітофон із записом гурту "Lucy in the Sky with Diamonds" - від цього й пішла ідея назви знахідки.

Нагадаємо, що нещодавно англійській вчені також зробили феноменальне відкриття - розкопали дивовижну римську гробницю у центрі Лондона.

