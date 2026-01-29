Штучний інтелект поставив під сумнів один із стовпів сучасної криміналістики

Те, що вже століття вважалося аксіомою, ймовірно, не в повній мірі відповідає дійсності.

Штучний інтелект поставив під сумнів один із базових постулатів криміналістики – уявлення про абсолютну унікальність відбитків пальців. Як пише DailyGalaxy, це відкриття може мати далекосяжні наслідки як для судової практики, так і для систем біометричної безпеки.

Упродовж понад ста років вважалося, що немає двох однакових відбитків пальців, навіть між різними пальцями однієї й тієї ж людини. Саме на цьому переконанні будувалися криміналістичні методики, робота поліції та рішення судів у всьому світі. Однак нове покоління алгоритмів машинного навчання змусило науковців переглянути цю аксіому. Дослідження, опубліковане в журналі Science Advances.

Команда з Колумбійського університету та Університету в Буффало використала модель глибокого контрастного навчання, натреновану на понад 60 тисячах зображень відбитків пальців із кількох авторитетних біометричних баз даних. Результати виявилися несподіваними: система з упевненістю понад 99,99% визначала, чи належать два різні відбитки одній людині, а також демонструвала близько 77% точності при зіставленні відбитків різних пальців однієї особи.

Ключовим стало те, що алгоритм не покладався на класичні "дрібниці" – закінчення чи розгалуження гребенів. Натомість він аналізував "орієнтацію гребенів та кривизну", тобто ширші структурні візерунки. Як зазначають автори, "ці ширші структурні візерунки однаково проявляються на всіх пальцях людини, навіть між руками".

Практичний ефект такої технології може бути значним. Наприклад, це може значно прискорити визначення особи людини, коли доступним є частковий або неякісний відбиток, що є типовим на місцях злочинів.

"Сучасні системи часто вимагають, щоб для перехресного зіставлення були доступні всі десять відбитків пальців кожного суб'єкта. Новий метод штучного інтелекту пропонує суттєве підвищення ефективності. В одному змодельованому судово-медичному тесті модель скоротила список підозрюваних із 1000 осіб до менш ніж 40 ймовірних кандидатів. Виявляючи повторювані структурні особливості на пальцях, штучний інтелект може поєднувати відбитки пальців, знайдені на різних місцях злочину, навіть якщо вони походять з різних пальців", - пише DailyGalaxy.

Водночас дослідники наголошують, що модель "призначена для генерування слідчих контактів, а не для юридичної ідентифікації", і поки що не готова до прямого використання в судах.

Окрім криміналістики, відкриття може вплинути й на біометричну безпеку. Системи доступу, смартфони та прикордонний контроль зазвичай виходять з того, що кожен відбиток є окремим ідентифікатором. Виявлена схожість між пальцями несе як потенційні ризики, так і переваги, змушуючи розробників переглянути підходи до автентифікації.

