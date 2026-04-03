Вчені знайшли курильниці в Помпеях і зробили приголомшливе відкриття

У двох теракотових кадильницях попіл зберіг сліди того, що спалювали родини під час домашніх ритуалів.

Коли сталося виверження Везувію, Помпеї застигли в часі, зафіксувавши не тільки вулиці та будівлі, а й ритуали повсякденного життя тамтешніх людей.

Нові дослідження показують, що ці ритуали були складнішими, ніж вважалося, пише Earth.

Що розкриває попіл

У двох теракотових кадильницях попіл зберіг сліди того, що спалювали сім'ї під час домашніх ритуалів. Вивчивши ці залишки, Йоханнес Ебер із Цюрихського університету сказав, що матеріали являли собою поєднання місцевих рослин з імпортними ароматичними речовинами.

Знахідки з одного посуду також виявили виноградний продукт поруч із нагрітою смолою, що дозволяє зіставити фізичні залишки з давно описаними ритуальними підношеннями в Помпеях.

Це поєднання речовин пов'язує домашні ритуали як з місцевою практикою, так і з глобальним обміном, що дозволяє більш детально вивчити, як ці матеріали відбиралися та використовувалися.

Помпеї, ритуали та пахощі

Основну частину вогню становили дрова, а фітоліти – крихітні мінеральні сліди, що залишаються рослинами, зберігали натяки на те, що ще до нього додавалося.

Серед найбільш підходящих поєднань були листові рослини, такі як лавр і, можливо, родичі кісточкових фруктів. Деякі трави, можливо, потрапили сюди з більш посушливих або тропічних зон, але більша частина рослинного матеріалу росла неподалік.

Тропічна смола дійшла до Помпеї

Хімічні сліди в одній із виявлених кадильниць вказували на елемі, ароматичну деревну смолу, що використовується для пахощів. Нагрівання змінило молекули смоли таким чином, що це відповідало горінню.

Маркери смоли відповідають тропічним африканським або азіатським джерелам і схиляються до Канаріуму, хоча повністю виключити ладан не можна.

Таким чином, домашнє господарство в Південній Італії залежало від товарів, які переміщалися через океани, пустелі та порти.

Вино виявлено в попелі

Одна з кадильниць також містила біомаркери, хімічні відбитки минулих матеріалів, які відповідали виноградному продукту, можливо, вину.

Кислоти, типові для стиглого винограду, збереглися у значних кількостях навіть після нагрівання та майже двох тисячоліть поховання.

У римському мистецтві та літературі часто згадувалися ладан і підношення, тому хімічний склад, нарешті, збігається зі знайомими сценами.

Шляхи до Помпеїв

Відзначається, що імпортні ароматичні речовини потрапили до Помпеї не випадково. Купери перевозили товари до Олександрії, а потім до італійських портів, таких як Путеолі, де торговці продавали східні товари.

"Поряд з регіональними рослинами ми виявили сліди імпортних смол – показник широких торговельних зв'язків Помпеї", – прокоментував Ебер.

Свідчення збігаються з давніми текстами

Протягом багатьох років римські тексти та картини натякали на ладан і підношення, але домашній попіл у Помпеях рідко залишався неушкодженим достатньо довго, щоб його можна було дослідити.

Тепер обгорілі останки допомагають заповнити цю прогалину, дозволяючи витягти з попелу конкретні аромати, а не покладатися на реконструкцію.

"Тепер ми можемо точно визначити, які саме аромати спалювалися в помпейських культових обрядах та побуті", – сказав Ебер.

Інші новини про Помпеї

Раніше повідомлялося, що вулкан Везувій почав вивергатися 24 серпня 79 року н. е., заставши зненацька мешканців Помпеїв, одягнених у теплий вовняний одяг. Саме ця невідповідність дозволила вченим засумніватися в тому, що катастрофа сталася в дату, про яку повідомляв Пліній Молодший.

Пліній – єдиний свідок виверження Везувію. Він спостерігав за ним з протилежного берега Неаполітанської затоки. Через кілька десятиліть він описав катаклізм у листі до римського політика Тацита. Там він вказував, що перші вибухи сталися приблизно вдень 24 серпня.

Вас також можуть зацікавити новини: