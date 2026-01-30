Роботів навчили здобувати навички через додатки, не чекаючи оновлення від людей

Як люди в книгах, роботи здобуватимуть знання через додатки.

Роботи почали вивчати нові навички за допомогою додатків, а не фізичних оновлень обладнання, про це повідомляє Іnteresting Еngineering.

В публікації йдеься, що компанія-розробник програмного забезпечення для робототехніки OpenMin запустила новий магазин додатків для гуманоїдів та чотириногих роботів, щоб вони могли оволодівати новими навичками та здібностями. Платформа вже працює і з часом планує розмістити тисячі додатків, які можуть розширити можливості роботів.

Магазин додатків побудовано на OM1, модульній операційній системі OpenMind, яка дозволяє розробникам створювати додатки, що містять певні навички для розповсюдження на кількох платформах для роботів.

"Комп’ютери та телефони постачаються з операційною системою, яка забезпечує основні функції, але справжня магія полягає в можливості для кожного персоналізувати свої телефони та комп’ютери за допомогою додатків та програм. Ось так універсальне обладнання оживає та стає вашим телефоном і ноутбуком. Ваш гуманоїд нічим не відрізнятиметься: тисячі програм, кожна з яких представляє навички від медсестринської справи та математичної освіти до прибирання та безпеки дому, нададуть вам майже необмежений вибір", - зазначив засновник і генеральний директор OpenMind.

Поточні додатки охоплюють низку практичних та експериментальних функцій, від спілкування, догляду за людьми похилого віку та домашньої безпеки до нових додатків, таких як роботи для селфі. Компанія очікує, що якість та складність додатків з часом зростатимуть, подібно до того, як це відбувалося зі смартфонами.

Платформа наголошує на тому, що програмне забезпечення може розвиватися незалежно від апаратного забезпечення, дозволяючи роботам вивчати нові завдання та вдосконалюватися з часом.

Ліпхардт сказав: "Роботам потрібен рівень навичок та когнітивних знань, який розвивається швидше, ніж апаратне забезпечення. App Store – це те, як роботи стають універсальними платформами, чиї навички можуть змінюватися з часом, щоб відповідати вашим потребам".

Початковий каталог додатків OpenMind включає Omni-Guardian, який перетворює робота на компаньйона та вартового, здатного виявляти зловмисників; Nova, який слухає, бачить та рухається, щоб допомагати у виконанні щоденних завдань; WALL-E, який відстежує цифрові активи та соціальні стрічки; Luckandroll OM1, що дозволяє роботам взаємодіяти з людьми та координувати дії з іншими роботами; та Guardian, який може стежити за користувачем та робити селфі.

Ліпхардт також зазначив, що практичні програми, такі як миття підлоги або допомога з пранням, з'являтимуться в міру розвитку можливостей робототехніки.

"Цей запуск є значним кроком до перетворення роботів на універсальні, модернізовані машини, здатні виконувати різноманітні завдання вдома та на робочих місцях", - підсумовують у публікації.

