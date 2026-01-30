У Сахарі знайшли загадкові темні плато, що змінюють пустелю вже мільйони років

Утворення різко контрастують зі світлими пісками Сахари, тому і привернули увагу дослідників.

На півдні Мавританії вчені NASA зафіксували незвичні темні плато, які суттєво впливають на формування піщаних дюн у Сахарі. Супутникові знімки показали, що з одного боку цих утворень активно накопичується пісок, тоді як з іншого - дюни майже повністю відсутні, пише Indian Defence Review.

Зазначається, що ці темні утворення різко контрастують зі світлими пісками Сахари, тому і привернули увагу аналітиків і геологів, які вивчають еволюцію пустельних ландшафтів. Розташовані загадкові об'єкти поблизу Геру - невеликого міста на півдні Мавританії.

У публікації йдеться, що лінія із цих трьох чорних плато піднімається над навколишніми рівнинами на 300-400 метрів та уповільнює повітряні потоки з північного сходу, коли вітер натрапляє на їхні східні схили. Зменшення швидкості вітру дозволяє піску осідати, утворюючи дюни, які безпосередньо впираються в підвищену місцевість. Далі за вітром простягається ланцюг барханів - дугоподібних, серпоподібних дюн – завдовжки до 15 кілометрів.

Відео дня

При цьому західні сторони плато залишаються майже повністю вільними від піску. Це пояснюється вітровою ерозією: швидкі вихрові потоки, що виникають через перешкоду, здувають пухкі частинки й не дають дюнам сформуватися. Такі зміни повітряних потоків створюють стійку зону без накопичення осадів, попри схожий вплив регіональних вітрів, йдеться у статті.

Знімки, опубліковані NASA Earth Observatory, підтверджують, що це явище залишається незмінним щонайменше протягом десятиліття. Фотографія 2014 року демонструє майже ідентичне розташування дюн, що свідчить про довготривалу стабільність взаємодії між вітром і рельєфом.

Походження плато

Зазначається, що ці плато є геологічними залишками палеозойської пісковикової формації віком понад 250 мільйонів років. Вони збереглися після тривалої ерозії, яка зруйнувала м’якші навколишні породи. Їхня висота та стійкість пояснюються наявністю твердої, стійкої до ерозії покривної породи, що захищає плоскі вершини від руйнування.

Кожне плато вкрите тонким шаром так званого кам’яного лаку - темної речовини, багатої на оксиди марганцю та заліза. Цей шар формується повільно, протягом тисяч років у посушливих умовах, унаслідок хімічного осадження, а іноді й за участю мікроорганізмів. Саме він надає плато характерного чорного кольору та додатково підвищує їхню стійкість до ерозії.

У NASA пояснили, що міцність покривної породи з лаком дозволила цим плато зберегтися, тоді як вітер і вода поступово руйнували навколишній ландшафт. Такий вибірковий процес ерозії відповідає механізмам формування плато, зафіксованим у посушливих регіонах по всьому світу.

Регіональні паралелі та планетарне значення

Приблизно за 460 кілометрів на північ розташована структура Рішат - ще одне утворення палеозойського віку в Мавританії, відоме як "Око Сахари". Воно має спільне геологічне походження з плато поблизу Геру, але вирізняється кільцевою, а не лінійною формою.

Подібні утворення трапляються не лише на Землі, пише видання. Плато домінують і на поверхні Марса, де еолові процеси створили схожі, відкриті для вітру форми рельєфу.

"Вивчення земних аналогів, зокрема мавританських плато, допомагає інтерпретувати марсіанську геологію, особливо під час підготовки до посадок марсоходів або місій із повернення зразків", - йдеться у статті.

Аналіз 2023 року, опублікований на Live Science, підкреслив, що ці формації стали важливим об’єктом дистанційного зондування та міжпланетних порівняльних досліджень. Стабільність розташування дюн підтверджує доцільність використання цього регіону як моделі для аналізу інших планетарних ландшафтів.

Інтерес NASA до району Геру частково зумовлений саме цією порівняльною цінністю. Взаємодія між давнім рельєфом і сучасними вітровими режимами розкриває довготривалі екологічні процеси, актуальні як для земної, так і для планетарної науки.

Раніше УНІАН розповідав, що в NASA розкрили, яким буде кінець світу. За оцінками вчених, приблизно через п’ять мільярдів років наше Сонце розшириться до стадії червоного гіганта, що призведе до знищення Землі. При цьому воно або поглине нашу планету, або розірве її потужними гравітаційними силами, після чого залишить по собі хмару газу та пилу – матеріал для формування нових планет.

Вас також можуть зацікавити новини: