Подія, яка минула непоміченою для низькотехнологічного Середньовіччя, може добряче нашкодити сучасній електронній цивілізації.

Сонячні бурі справляють незначний, але помітний вплив на сучасне життя. Переважно від них страждають метеочутливі люди та деякі системи зв’язку. Але це ніщо порівняно з тим, який руйнівний вплив можуть мати справді потужні сонячні бурі, схожі на ті, що вже відбувалися в доіндустріальну епоху.

Як пише Live Science, група дослідників з Університету Арізони (США) ретельно вивчає кільця дерев, щоб виявити докази колосальних сонячних бур, відомих як події Міяке. Ці явища космічної погоди настільки рідкісні, що за останні 14 500 років їх було виявлено лише 6. Найновіший з них стався приблизно в 775-775 роках нашої ери.

Подія Міяке – це екстремально потужна сонячна активність, сліди якої у 2012 році вперше виявив японський фізик Фуса Міяке.

Відео дня

"Якби вони трапилися сьогодні, вони мали б катастрофічні наслідки для комунікаційних технологій", — розповідає головна авторка нового дослідження Ірина Панюшкіна.

Фуса Міяке, який сьогодні теж входить до наукової команди Панюшкіної, опублікував дослідження, яке розкриває сценарій цих подій. Внаслідок підвищеної сонячної активності космічне випромінювання взаємодіє з азотом в земній атмосфері, що призводить до утворення ізотопу вуглець-14. Той своєю чергою реагує з атмосферним киснем, утворюючи вуглекислий газ. Потім цей вуглекислий газ поглинають дерева в процесі фотосинтезу, і певна кількість вуглецю-14 стає частиною деревини.

Панюшкіна та її команда з Університету Арізони ретельно дослідили кільця дерев, стовбури яких через випадкові причини законсервувалися в мулі на берегах річок, або були знайдені під час археологічних розкопок. Підвищені концентрації вуглецю-14 вказують, що дерево жило в епоху, коли сталася подія Міяке.

Детальніше з результатами дослідження можна ознайомитися в статті, опублікованій журналом Communications Earth & Environment.

Інші наукові новини

Як писав УНІАН, група вчених з Японії покращила технологію отримання водневого палива із сонячного світла та звичайної води. Для перевірки своєї технології дослідники створили фотокаталітичний реактор площею близько 100 квадратних метрів, в якому відбувається розщеплення молекул води на окремі атоми кисню та водню.

Також ми розповідали, що у Китаї вигадали революційний гідрогель для захисту артефактів з дерева. Винахід пропонує щадне і швидке рішення для збереження дерев'яних реліквій, зменшуючи крихкість і усуваючи шкідливі сполуки.

Вас також можуть зацікавити новини: