Фрагмент кістки показав, що тварина була на 30 відсотків більшою, ніж раніше відомі зразки Phorusrhacid.

Форорацидові "жахливі птахи" мешкали на території нинішньої пустелі Татакоа в Колумбії близько 12 мільйонів років тому серед броненосців розміром з автомобіль, гігантських лінивців і шаблезубих сумчастих.

Нещодавно проаналізовані викопні показали, що цей екземпляр був набагато більшим за своїх родичів, зріст яких оцінюється від 1 до 3 метрів, пише ScienceAlert.

Біолог-еволюціоніст Федеріко Дегранж з Аргентинського центру досліджень у галузі наук про Землю та його колеги виявили, що гомілкова кістка стародавнього птаха була пошкоджена зубами родича крокодила, пурусзавра, який досягав довжини до 9 метрів. Це дослідження було опубліковано в журналі Papers in Palaeontology.

Відео дня

"Ми підозрюємо, що жахливий птах міг померти через отримані травми, враховуючи розміри крокодилів 12 мільйонів років тому", - розповів палеонтолог Університету Джонса Гопкінса Сіобхан Кук.

Стверджується, що у фороракосів були масивні дзьоби, через що вони виглядали незграбно з важкою верхньою частиною. Це, а також анатомія їхнього черепа, свідчить про те, що птахи були ефективними хижаками. Кук пояснив:

"Жахливі птахи жили на землі, мали кінцівки, пристосовані для бігу, і в основному харчувалися іншими тваринами".

Зазначається, що фороракоси вимерли задовго до появи людей. Фрагмент кістки показав, що тварина була на 30 відсотків більшою, ніж раніше відомі зразки Phorusrhacid. Вчені підозрюють, що це може бути новий вид, але його обмежена кількість решток означає, що вони не можуть виключити можливість того, що він належить до раніше виявлених жахливих птахів, таким як Titanis.

Знайдені на землі колекціонером скам'янілостей у пустелі Татакоа, останки являють собою найпівнічнішого Phorusrhacid, знайденого в Південній Америці. У середньому міоцені, до того, як Південна і Північна Америка були з'єднані, ця область була пишною і тропічною. Такі умови зазвичай сприяють розкладанню, знижуючи ймовірність скам'яніння.

Рідкість скам'янілостей Phorusrhacid у цьому регіоні також може вказувати на те, що ці види були вищими хижаками, які, як правило, живуть у набагато меншій щільності, ніж їхня здобич.

"Той факт, що переважну більшість форорацидів було знайдено на півдні Південної Америки, і що вони з'явилися зовсім нещодавно в пліоценових відкладеннях на півдні Північної Америки, дає можливість припустити, що жахливі птахи мають південноамериканське походження", - зазначили вчені.

Скам'янілість було проаналізовано за допомогою 3D-сканування, виділивши глибокі ямки, унікальні для ніг форорацидів.

Гігантські нелітаючі птахи, які є предметом жахіть, еволюціонували незалежно один від одного кілька разів відтоді, як нелітаючі динозаври зустріли свій кінець, включно з австралійськими "демонічними качками" і гасторнісами з Північної Америки та Європи.

Новини про стародавніх тварин

Бразильські дослідники виявили скам'янілість рептилії віком 237 мільйонів років, яка може бути попередником динозаврів, хоча вона розміром лише з невелику собаку. Вчені знайшли новий вид сілезавридів - вимерлого сімейства з пізнього тріасового періоду.

Вас також можуть зацікавити новини: