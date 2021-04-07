Вчені кажуть, що кам'яна плита з позначками - найстаріша з відомих мап, яка досить точно описує французький регіон.

Знайдена кам'яна плита з часів Бронзової ери може бути найстаршою з відомих досі тривимірною мапою Європи. Її розміри - 2 на 1,5 метри. Вперше її виявили ще в 1900 році. А потім повторно знайшли в погребі в одному з замків Франції у 2014 році.

Археологи, які досліджували візерунки на камені, якому 4 тисячі років, кажуть, що позначки - це мапа місцевості у західній частині Бретону, регіону на північному заході Франції. Про це пише BBC. Таким чином, кам'яну плиту можна вважати найстарішою 3D-мапою відомого регіону в Європі.

Читайте такожВчені склали мапу втраченого континенту ЗеландіяШматок породи, який називають плитою Сан-Белек, належить до раннього бронзового періоду. Він був виготовлений приблизно між 1900 і 1650 роком до нашої ери. Вперше його розкопали під час досліджень доісторичного поховання у департаменті Фіністер, які в 1900 році вів французький археолог Поль дю Шательє.

Про плиту забули на більш ніж століття. Вона зберігалася в погребі Кернузького замку, де колись жив Шательє. Але в 2014 році доісторичну плиту знову знайшли. Проаналізувавши позначки й різьблення на камені, дослідники дійшли висновку, що це може бути мапа.

Як йдеться в дослідженні, опублікованому в Bulletin of the French Prehistoric Society, "повторювані позначки, які об'єднуються лініями" на поверхні, описують місцевість у Фіністері. На думку вчених, заглибини на плиті - це тривимірне зображення долини річки Одет. А кілька ліній повторюють річкову мережу в регіоні. Порівняння позначок на плиті з даними геолокації свідчать, що вони на 80% точні для 28 кілометрів берегової лінії річки.

"Це, можливо, найстаріша мапа території, яка була ідентифікована. По всьому світі є кілька таких мап, накреслених на камені. Загалом, вони всі абстрактні. Але це перша мапа, яка описує місцевість в певному масштабі", - сказав доктор Клемен Ніколя з Університету Борнмута, який виступив співавтором дослідження.

Читайте такожNBC News: Африка повільно розпадається через народження нового океануНа думку французького вченого, цю стародавню мапу могли використовувати для підтвердження приналежності описаної на ній території, наприклад, невеликому принцу чи королю тих часів.

"Ми схильні недооцінювати географічні знання давніх суспільств. Ця плита важлива, тому що вона проливає світло на картографічні знання", - сказав доктор Ніколя.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань