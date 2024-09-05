Єдине, що залишилося зробити, це провести технічну розробку.

Величезний прорив, який готувався десятиліттями, був здійснений лише кілька місяців тому. Вчені вже усвідомлюють його потенціал: вимірювання розриву між квантовими енергетичними станами ядра торію було використано для створення найпершого, елементарного ядерного годинника. Дослідження про це було опубліковано в журналі Nature.

Поєднавши стронцієвий атомний годинник із кристалом, що містить ядра торію, група фізиків успішно продемонструвала основну технологію, що приведе нас до першого повністю реалізованого і розробленого ядерного годинника.

"З цим першим прототипом ми довели: торій можна використовувати як хронометр для надточних вимірювань", - пояснює фізик Торстен Штрумм з Віденського технічного університету.

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За його словами, єдине, що залишилося зробити, це провести технічну розробку, і більше жодних серйозних перешкод не очікується.

Ядернийгодинник дасть змогу проводити точніші вимірювання фізичного Всесвіту, що має значення для всього: від навігації до пошуку темної матерії.

"Уявіть собі наручний годинник, який не втрачатиме жодної секунди, навіть якщо залишити його працювати мільярди років. Хоча ми ще не зовсім досягли цього, це дослідження наближає нас до такого рівня точності", - каже фізик Цзюнь Йе.

Команда проводила свій експеримент багато разів; щоразу вони отримували результати, що відповідають атомному годиннику. Наступним кроком буде його вдосконалення.

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Раніше вченим вдалося створити потрійний тетрадиміт завтовшки всього 100 нанометрів, який забезпечує значно вищу рухливість електронів, ніж будь-який інший матеріал.

Потрійний тетрадиміт - це мінерал, який трапляється в родовищах золота та кварцу поблизу гідротермальних джерел.

Фактично вчені Массачусетського технологічного інституту взяли справу у свої руки і побудували кристалічну структуру.

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