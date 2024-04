Прорив може вплинути на все: від прогнозів погоди до виробництва енергії.

Вчені виявили явище, пов'язане з водою, яке фундаментально змінює наше розуміння того, як влаштований світ, і може призвести до створення абсолютно нових технологій.

Команда з Массачусетського технологічного інституту (MIT) відкрила процес під назвою "фотомолекулярний ефект", який вперше демонструє, що вода може випаровуватися без джерела тепла, використовуючи тільки світло, пише The Independent.

Дослідження може також розкрити 80-річну загадку про те, чому хмари поглинають сонячне світло таким чином, що це суперечить законам фізики. Упродовж десятиліть учені та кліматологи ламали голову над невідповідністю того, як хмари поглинають більше світла, ніж передбачає теорія.

"Виявлення випаровування, викликаного світлом, а не теплом, дає нові революційні знання про взаємодію світла і води. Це могло б допомогти нам отримати нове розуміння того, як сонячне світло взаємодіє з хмарами, туманом, океанами та іншими природними водоймами, впливаючи на погоду і клімат... Це дослідження входить до рідкісної групи воістину революційних відкриттів, які не набули широкого визнання спільнота одразу, але для підтвердження потрібен час, іноді тривалий час", - сказав Сюлін Руан, професор машинобудування в Університеті Пердью, який не брав участі в дослідженні.

Це відкриття може вплинути на все: від розрахунків зміни клімату до прогнозів погоди, а також відкрити нові практичні застосування для таких речей, як енергетика і виробництво чистої води.

На думку дослідників, перші застосування, найімовірніше, знайдуть застосування в системах сонячного опріснення, що дасть змогу створити ефективніший спосіб виробництва прісної води, ніж нинішні методи.

"Я думаю, що у цього методу є безліч застосувань. Ми вивчаємо всі ці різні напрямки. І, звичайно ж, це також впливає на фундаментальну науку, наприклад, на вплив хмар на клімат, тому що хмари є найбільш невизначеним аспектом кліматичних моделей", - сказав Ган Чен, професор Массачусетського технологічного інституту, який брав участь у дослідженні.

Результати були опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) у дослідженні під назвою "Фотомолекулярний ефект: взаємодія видимого світла з кордоном розділу повітря-вода".

У дослідженні описується, як вчені провели серію з 14 ретельно точних експериментів, щоб довести, що фотони видимого спектра світла можуть "відколювати" кластери води, які перебувають на повітрі.

Робота також припустила, що фотомолекулярний ефект не обмежується лабораторією і широко поширений у природі.

"Спостереження в рукописі вказують на новий фізичний механізм, який фундаментально змінює наші уявлення про кінетику випаровування", - сказав Шеннон Йі, доцент кафедри машинобудування Технологічного інституту Джорджії, який не брав участі в дослідженні.

