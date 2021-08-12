Дослідники навіть розробили інструкцію, як правильно лоскотати тварин.

Вчені з Австралії провели незвичайний експеримент, в рамках якого лоскотали щурів. Дослідники намагалися з'ясувати, чи покращить лоскіт емоційний добробут тварин.

Про це пише The New York Times.

В одній з лабораторій в Канберрі вчені місяць лоскотали щурів.

"Щасливі тварини краще справляються зі своїми завданнями під час експериментів. Зрештою допомагають тяжкохворим людям, тому ми завжди шукаємо нові методи, обладнання та навички", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Києві маленький пацюк ласував піцою на очах у відвідувачів супермаркету (відео)Тваринники використовують лоскотання для імітації боротьби молодих щурів. За допомогою лоскоту намагаються посилити позитивні асоціації з людиною.

Попередні подібні дослідження показали, що щури видають ультразвукові вокалізації, коли їх лоскочуть або ніжно торкаються. Але не всі щури люблять лоскіт, та й лоскотати цих милих тварин треба вміти.

"Є правильний та неправильний спосіб полоскотати щура. Якщо ви зробите це неправильно, в кращому випадку щур вас не зрозуміє, а в гіршому - ви йому нашкодите", - пояснила фахівець з лабораторних тварин Карлі Моттлі.

Як правильно лоскотати щура

торкніться шиї тварини зі спини швидким та легким рухом, після чого погладьте її спину;

акуратно візьми щура в районі передніх лапок, підніміть та переверніть її на спину;

полоскочіть груди тварини й між передніми лапками, але при цьому обережно притримуючи щура, щоб він не міг перевернутися, імітуючи тим самим ігрову боротьбу.

Як раніше повідомляв УНІАН, студентський гуртожиток Одеської державної академії технічного регулювання і якості страждає від навали щурів.

Автор: Анастасія Горбачова