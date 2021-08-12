Вчені з Австралії провели незвичайний експеримент, в рамках якого лоскотали щурів. Дослідники намагалися з'ясувати, чи покращить лоскіт емоційний добробут тварин.
Про це пише The New York Times.
В одній з лабораторій в Канберрі вчені місяць лоскотали щурів.
"Щасливі тварини краще справляються зі своїми завданнями під час експериментів. Зрештою допомагають тяжкохворим людям, тому ми завжди шукаємо нові методи, обладнання та навички", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожУ Києві маленький пацюк ласував піцою на очах у відвідувачів супермаркету (відео)Тваринники використовують лоскотання для імітації боротьби молодих щурів. За допомогою лоскоту намагаються посилити позитивні асоціації з людиною.
Попередні подібні дослідження показали, що щури видають ультразвукові вокалізації, коли їх лоскочуть або ніжно торкаються. Але не всі щури люблять лоскіт, та й лоскотати цих милих тварин треба вміти.
"Є правильний та неправильний спосіб полоскотати щура. Якщо ви зробите це неправильно, в кращому випадку щур вас не зрозуміє, а в гіршому - ви йому нашкодите", - пояснила фахівець з лабораторних тварин Карлі Моттлі.
Як правильно лоскотати щура
- торкніться шиї тварини зі спини швидким та легким рухом, після чого погладьте її спину;
- акуратно візьми щура в районі передніх лапок, підніміть та переверніть її на спину;
- полоскочіть груди тварини й між передніми лапками, але при цьому обережно притримуючи щура, щоб він не міг перевернутися, імітуючи тим самим ігрову боротьбу.
Як раніше повідомляв УНІАН, студентський гуртожиток Одеської державної академії технічного регулювання і якості страждає від навали щурів.