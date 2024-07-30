Науковці описали епізод унікальної підводної вулканічної активності після зіткнення двох континентів.

Нові дослідження вчених розкрили, що складне життя на Землі почалося приблизно на 1,5 мільярда років раніше, ніж передбачалося. Як повідомляє Sky News, ця дослідницька робота проведена групою вчених з Кардіффського університету (Велика Британія). Вона виявила "набагато ранній епізод" біологічної еволюції - 2,1 мільярда років тому.

"Згідно з новим дослідженням, складне життя на Землі почалося приблизно на 1,5 мільярда років раніше, ніж вважалося", - сказано в публікації.

Вчені в цілому дотримувалися думки, що тварини вперше з'явилися на Землі 635 мільйонів років тому, але останнє дослідження виявило ознаки набагато більш ранньої екосистеми.

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"Екосистема була виявлена ​​в басейні Франсвілла недалеко від Габону. Дослідження розкриває екологічні свідчення найперших експериментів у галузі еволюції. … У ньому описується епізод унікальної підводної вулканічної активності після зіткнення двох континентів", - пише видання.

Як зазначається, вчені широко обговорювали обґрунтованість великих скам'янілостей макроорганізмів, що датуються 2,1 мільярдами років.

"Ми вже знаємо, що збільшення концентрації фосфору в морській воді та кисню в морській воді пов'язане з епізодом біологічної еволюції близько 635 мільйонів років тому", - сказав представник університету доктор Ернест Чі Фру.

Дослідницька група виявила зміни довкілля, що могли спровокувати їхню еволюцію. Але, за словами дослідників, ці форми життя не зайняли глобального становища в цей час. Це було пов'язано з обмеженим характером водної маси та агресивними умовами, які існували мільярди років потому. Дослідники вважають, що це свідчить про можливу двоетапну еволюцію складного життя Землі.

"Хоча перша спроба не змогла поширитися, друга пішла далі й створила біорізноманіття тварин, яку ми бачимо на Землі сьогодні", - додав доктор Чі Фру.

Останні наукові дослідження

Нагадаємо, в Перу зняли на відео плем'я Mashco Piro, яке відмовляється від контактів зі світом. Його вважають одним з найбільших народів, що досі відмовляються від контактів з рештою людства.

На кадрах видно, як кілька десятків людей вийшли на берег річки у перуанській Амазонії лише за кілька миль від низки лісозаготівельних концесій. За словами активістів, це яскраво ілюструє термінову необхідність відкликати всі ліцензії на лісозаготівлю в цьому районі та визнати, що територія належить народу Mashco Piro.

Було зафіксовано кілька випадків, коли сукупно понад півсотні представників племені Mashco Piro виходили з джунглів і з'явилися поблизу селищ контактних племен на півдні Перу. Представники цих контактних племен передали послання від Mashco Piro: вони гнівно засуджували присутність лісорубів на їхній землі.

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