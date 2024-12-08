Артефакти збереглися завдяки заболоченій місцевості в Каламбо-Фолс.

Дослідники виявили дерев'яні конструкції, вік яких становить приблизно 476 тис. років, і вони не схожі на випадкові палиці, складені разом.

Вони виглядають так, наче їх ретельно сформували та з'єднали, можливо, утворюючи платформу або основу житла. Така обробка деревини виходить далеко за рамки того, що, як очікувалося, могли робити люди, які жили так давно, пише Earth.com.

Професор Ларрі Бархем з Ліверпульського університету і його команда ідентифікували клин, палицю-копалку, колоду, вирізану за допомогою інструментів, і гілку з проробленою виїмкою.

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Ці артефакти збереглися завдяки заболоченій місцевості в Каламбо-Фолс. Творці жили задовго до появи Homo sapiens і, можливо, були Homo heidelbergensis або спорідненим видом.

Річ у тім, що більша частина знань про ранніх людей отримана з кам'яних артефактів, оскільки камінь переживає століття, а дерево розкладається. І досі свідчення використання деревини або інструментів для обробки деревини ранніми людьми обмежувалися вогнем, палицями для копання або списами. Знахідки у водоспадах Каламбо додають новий вимір.

Вони показують, що ранні гомініни розуміли, як формувати та з'єднувати колоди. Це змінює все про те, що раніше було відомо науці про їхні здібності та творчість.

"Ця знахідка змінила мою думку про наших ранніх предків. Забудьте ярлик "кам'яний вік", подивіться, що робили ці люди: вони робили щось нове і велике з дерева", - прокоментував Бархем.

"Вони використовували свій інтелект, уяву і навички, щоб створити те, чого вони ніколи не бачили, те, чого ніколи раніше не існувало", - додав він.

Деревина віком майже півмільйона років зустрічається рідко. Групі потрібні були методи, що виходять за рамки традиційних підходів, щоб підтвердити вік.

"Датувати знахідку такого віку дуже складно, і ми використовували люмінесцентне датування, щоб зробити це. Ці нові методи... дають змогу датувати набагато більш ранні періоди часу, які дають нам уявлення про еволюцію людини", - пояснив професор Джефф Даллер з Університету Аберістуїта.

Примітно, що шматки деревини були знайдені під час розкопок на місці водоспаду Каламбо, які проводилися ще в 1960-х роках, але їх не могли датувати через те, що не було способів це зробити, тож істинне значення цього місця було незрозумілим дотепер.

Ці методи датування показують, що дерев'яні конструкції належать до далекої епохи.

Точно розміщуючи ці артефакти в часі, група може побачити, як ранні люди обирали матеріали, планували проєкти й адаптувалися до навколишнього середовища задовго до появи сучасних людей.

Це важливо, оскільки раніше вчені припускали стійку лінію прогресу від простого до складного. Вони думали, що ранні гомініни не були такими винахідливими. А відкриття водоспаду Каламбо кидає виклик цій ідеї.

Стародавні люди, які не просто підбирали те, що лежало під рукою. Вони цілеспрямовано формували деревину і перетворювали її на щось зі структурою. Це передбачає планування і здатність думати наперед.

Основна увага приділяється не тільки інструментам, які вони використовували, а й кінцевому продукту. Вони брали колоди й обробляли їх у форми, що вимагають розуміння властивостей матеріалів.

Вони зрозуміли, що певні шматки дерева, розрізані та підігнані один до одного, можуть створювати стійкі поверхні або опори. Цей рівень планування і дій виник набагато раніше, ніж багато хто вважав можливим.

Таким чином, ярлик "кам'яного віку" більше не застосовується. Називаючи цей період "кам'яним століттям", вчені могли применшити значення інших матеріалів. Причина, через яку камінь домінує в розумінні доісторичних часів, полягає в тому, що він довговічний. А насправді ранні люди, ймовірно, використовували широкий спектр матеріалів, щоб вижити. Можливо, багато їхніх дерев'яних винаходів були загублені з часом, тому що вони згнили.

Тепер, з прямими доказами, ми бачимо, що ранні гомініни покладалися не тільки на камінь. Вони використовували дерево для виготовлення інструментів, платформ та інших речей, які сформували їхній світ.

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