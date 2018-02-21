"Треба бути скромніше": Лобода порівняла себе з 71-річною співачкою Шер (фото, відео)

Лобода попросила прихильників в мережі порівняти з легендарною співачкою.

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, порівняла себе з легендарної американської поп-виконавицею вірменського походження Шер. Про це українка написала на своїй сторінці в соцмережі Instagram. "Мою маму в юності часто порівнювали з красунею Cher. Прийшов і мій час? Good night", - написала зірка.

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На запитання співачки про те, чи схожа вона на 71-річну американську зірку, в основному позитивно відповіли користувачі мережі.

Деякі шанувальники були обурені тим, що Лобода наважилася порівняти себе з Шер: "Світлано, я вас люблю, але треба бути скромніше... вам до Шер далеко як до Марса. Шлях далекий. Розчарувалася, якщо чесно. Зовні схожість є звичайно, але в загальному загнули ви не хіло".