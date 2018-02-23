Євробачення-2018: міжнародний експерт жорстко пройшовся по учасниках фіналу нацвідбору (відео)

Експерт прокоментував виступи шести фіналістів Національного відбору пісенного конкурсу.

Даніель Данастасі – фахівець в сфері музичних медіа та PR. Шість років він очолював в Мальті прес-службу конкурсу.

Експерт прокоментував виступи шести фіналістів Національного відбору пісенного конкурсу. По кожному учаснику Данасти висловив свою думку: від підтримки бажання TAYANNA виконувати пісню рідною мовою до критики вимови солістки групи THE ERISED. Нижче – короткі тези з інтерв'ю Даніеля Данасті щодо виступу кожного з фіналістів.

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У пісні "Waiting" LAUD Даніель вгадує нотки композиції rag'n'bone Human. Але і це не головне: "Сама пісня не пробирає до "мурашок", вона не запам'ятовується, а значить, не зможе підкорити публіку у Лісабоні".

Основним плюсом у виступі TAYANNA експерт вважає сильний вокал, хітовість пісні та її україномовність: "Артист, який співає незнайомою мені мовою, створює такой сильний зв'язок зі мною. Я думаю, що це професійно з боку TAYANNA і у неї є всі шанси показати себе добре не тільки в Україні, але і Лісабоні".

Даніеля Данастаси, досвідченого спеціаліста по зв'язках з громадськістю, розчарувало негативну поведінку Melovin у спілкуванні з пресою: "Я думаю, Melovin варто було б вчинити по-іншому, йому потрібно взяти пресу за увагу. Він виглядає трохи безглуздо в цій ситуації, на мій погляд", – прокоментував експерт і додав, що артистові варто попрацювати і над поліпшенням своєї вимови англійської.