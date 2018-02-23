"Ніякий ти не захисник вітчизни": відомий музикант жорстко висловився з приводу 23 лютого в Росії

Лебединський вважає, що єдине, що може зробити армія РФ для народу, це перейти під командування якої-небудь цивілізованої демократичної країни.

Росія не може відзначати 23 лютого, оскільки не є захисником, а агресором і вбивцею. Про це заявив музикант Олексій "Професор" Лебединський на своїй сторінці в Facebook.

"23-е лютого, говорите? Армію, яка з часів другої світової війни не тільки не захищала свій народ, а підтримувала одне за іншим убогі уряди, стримувала і пригнічувало народне обурення і нападала на інші країни, я можу лише послати на х*й і зрадити анафемі", - гнівно зазначив артист.

Музикант додав, що в лавах російської армії залишилися одиниці порядних людей. "Гей, армія Росії! Ти ніякий не захисник вітчизни і свого народу, а слуга бандитів і цей підлий агресор і вбивця. Сьогодні Україна і Сирія захищаються від тебе, а безліч інших країн ніколи не забудуть твоєї кривавої підлості, твоїх явних і прихованих нападів на їхні народи. Твій бандитизм покриває незмивною ганьбою все населення Росії", - продовжив він.

Лебединський вважає, що єдине, що може зробити армія РФ для народу, це перейти під командування якої-небудь цивілізованої демократичної країни.

"Але адже це - казки, цього ніколи не буде, і ти, як і раніше залишишся для всього світу і справжніх чесних представників власного народу чистої загрозою... І самі идиотически огидні, геть втрачені роки мого життя - це ті два, які я з примусу смердючої радянської влади віддав тобі, скотина", - резюмував музикант.