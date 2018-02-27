Тріумф Монатіка, The Hardkiss і "кращий альбом" Лободи: як пройшла найгучніша музична премія Yuna (відео)

У Києві відбулася щорічна церемонія вручення нагород кращим з кращих в музиці Yuna.

У Києві відбулася щорічна музична премія YUNA. Монатік переміг відразу в декількох номінаціях. Так, зірковий тренер "Голос. Діти" став кращим виконавцем, його відеокліп Vitamin D був названий кращою відеороботою року. Крім того, його Live Show Vitamin D визнано кращим концерним шоу.

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Слідом за Монатіком дві награді додому забрала рок-група The Hardkiss. На YUNA колектив переміг другий рік поспіль у номінації "Краща рок-група", а композиція "Журавлі", яка за словами Юлії Саніної була написана за 5-10 хвилин, назавана найкращої україномовної піснею, передає ТСН.

Цікаво, що "Відкриттям року" була названа група Kazka. А колектив "Брати Гадюкіни" отримав нагороду за особливі досягнення в музиці.

Так, провідним організатори YUNA-2018 покликали шоумена Анатолія Анатоліча, який протягом вечора звертався до залу, балкону та жартував. Наприклад, підійшовши в залі до представника від України на "Євробачення 2018" Melovin, ведучий попросив його не вигравати конкурс в Португалії, а зайняти друге місце.

Минулого вечора на присутніх в залі чекали несподівані виступи.

Так, здивував виступ Сергія Бабкіна, який виконуючи пісню "Де бі я" на середині композиції зупинився і запросив на сцену відомого гітариста і композитора Франсіса Гойю. Музиканти зіграли удвох на гітарі і Сергій заспівав ліричну пісню "Забери". Це звучало дуже проникливо.

Приголомшив своїм виступом тріумфатор премії YUNA-2018, Монатік. Завжди запальний співак, в цей вечір постав перед глядачами в новому образі і зачитав зворушливе послання в майбутнє своїм слухачам.

У своєму музичному зверненні артист торкнувся найпотаємніших тим – доброти, чесності, вміння прощати і, звичайно ж, кохання. Відкрито і щиро він звернувся до майбутнього, до своїх близьких, але так що кожен, хто прослухав знайшов щось близьке і рідне для себе.

Найбільш запальним став виступ гурту O.Torvald, які заспівали пісню "В подушках" з акомпанементом скрипачок, що зробило композицію ще більш потужною.

Не пройшла премія без виступу співачки і дружини співорганізатора YUNA Мохаммада Захура Камалії, які на червоній доріжці з'явилися зі своїми дочками. Як і в минулому році співачка підготувала несподіваний і видовищний сюрприз.

Артистка представила прем'єру україномовної пісні, але навіть не це стало справжнім подарунком. Глядачів торкнув номер співачки. На початку пісні у Камалії почало розвиватися сукню, а під кінець у повітря піднялася і сама артистка. Це було неперевершено.

Закривав концерт виступ лауреатів премії в номінації "За особливі досягнення у музиці" гурт "Брати Гадюкіни", з якими на сцену для виконання пісні "Файне місто Тернопіль" вийшли тріо Freedom Jazz, фронтмен гурту "Скай" Олег Собчук і дитячий колектив.

Варто зауважити, що деяких відомих артистів не було на церемонії. Так була відсутня лауреат премії "Найкраща виконавиця" Тіна Кароль, тріумфаторка минулого року Джамала, а також володарка премії за "Кращий альбом" Лобода. Але премію Світлани передали в руки її хрещениці, яка вийшла на сцену за нагородою.