Yuna-2018: Монатік зворушив українців потужним музичним посланням (відео)

17:07, 27 лютого 2018
Суспільство
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Вперше артист, відомий наймасштабнішими танцювальними постановками, постав перед глядачами в новому образі і зачитав зворушливе послання в майбутнє своїм слухачам.

У своєму музичному посланні MONATIK розкрив найпотаємніші теми - про доброту, чесність, вміння прощати і, звичайно ж, любов.

Відкрито і щиро він звернувся в майбутнє до своїм близьких, але так, що кожен глядач знайшов у сказаних словах щось близьке і рідне для себе.

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Теги: #YUNA 2018