Yuna-2018: Монатік зворушив українців потужним музичним посланням (відео)

Зворушливий виступ артиста на церемонії нагородження YUNA 2018 не залишив байдужим жодного глядача.

По-справжньому добрим та особливим моментом церемонії нагородження YUNA 2018 став виступ триразового переможця MONATIK.

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Вперше артист, відомий наймасштабнішими танцювальними постановками, постав перед глядачами в новому образі і зачитав зворушливе послання в майбутнє своїм слухачам.

У своєму музичному посланні MONATIK розкрив найпотаємніші теми - про доброту, чесність, вміння прощати і, звичайно ж, любов.

Відкрито і щиро він звернувся в майбутнє до своїм близьких, але так, що кожен глядач знайшов у сказаних словах щось близьке і рідне для себе.