У Криму лікарям та вчителям погрожують за неявку на вибори президента Росії

Якщо люди заявляють про своє небажання брати участь у виборах, "звучать погрози звільнення, у сільській місцевості погрози невидачі довідок для соціальних потреб, обіцянки не робити дороги, проводити воду і т. п".

У анексованому Криму працівникам держустанов погрожують за неявку на вибори президента РФ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.

На прохання активістів він опублікував заяву, в якій говориться, що права людини в Криму регулярно порушуються.

Читайте також"Людина Кремля": волонтери дізналися, хто стоїть за антиукраїнськими акціями в Польщі (фото)

"Останнім прикладом (обмеження свободи слова, свободи слова, свободи думки і совісті - ред.) є підготовка до проведення виборів президента РФ у Криму. Щодо службовців державних установ, учителів, лікарів, студентів вузів використовуються методи залякування та погроз з метою забезпечити явку на виборчі дільниці", - пише Джелялов.

"Співробітники відділень пошти, місцевих адміністрацій, житлово-комунальних підприємств здійснюють попередній опитування людей про участь або не участь у виборах. По вулицях ходять невідомі особи, записуючі індивідуальні дані жителів, що суперечить законодавству", - написав він.

За словами Джелялова, якщо люди заявляють про своє небажання брати участь у виборах, "звучать погрози звільнення, у сільській місцевості загрози невидачі довідок для соціальних потреб, обіцянки не робити дороги, проводити воду і т. п".

"Ситуація, що склалася, доводить, що вільне волевиявлення на виборах президента РФ в Криму неможливо", - пише він.

"Активісти національного руху Білогірського району Криму, переконані, що майбутні вибори президента РФ у Криму нелегітимними і світова спільнота не повинна визнавати їх результати", - сказано в заяві.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ направило ноту протесту Російській Федерації у зв'язку з проведенням виборів президента Росії на території анексованого Криму.