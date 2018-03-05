У Дніпрі ожеледиця зібрала аншлаг у травмпунктах (відео)

Лікарі кажуть, що раніше за одну зміну було максимум 40 осіб. Зараз їх 80, і люди ще прибувають.

У Дніпрі лікарі зафіксували численні звернення до травмпунктів через ожеледицю.

Повідомляється, що в лікарнях довгі черги з травмованими городянами, йдеться в сюжеті ТСН.

"За дві години у нас вже близько 25 чоловік, у всіх – переломи", – розповідає виконуючий завідувача травмпункту міської лікарні Володимир Куценко.

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Лікарі кажуть, що раніше за одну зміну було максимум 40 осіб. Зараз їх 80, і люди ще прибувають.

Циклон, що засипав Україну снігом у вихідні, залишив наші кордони. На даний момент опади припинилися, понеділок обіцяє бути морозним і сонячним, а вже з вівторка синоптики прогнозують справжню відлигу.