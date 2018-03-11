У Петербурзі з ножем напали на активіста, який вийшов на одиночний пікет з українським прапором

Нападник також облив проукраїнського активіста невідомою рідиною.

У російському Санкт-Петербурзі напали на активіста Всеволода Нелаева, який влаштував акцію з українським прапором в підтримку українського політв'язня Дениса Бахолдина.Читайте такожВ Одесі біля консульства Росії обезголовили й спалили опудало з прапором РФ (фото)Як повідомляє російське видання «ОВД-Інфо», посилаючись на слова самого Нелаева, нападник вийшов з машини марки «Мерседес» і почав ображати його, а потім спробував вдарити активіста. Після того, пригрозив йому фізичною розправою і пішов.

Через 20 хвилин чоловік повернувся і облив активіста невідомою рідиною, а потім спробував вирвати з його рук плакат. Між Нелаевым і нападником зав'язалася бійка.

У якийсь момент нападник дістав ножа, з яким його і затримали проїжджали повз співробітники поліції.

Нагадаємо, у вересні минулого року в Москві біля будівлі Держдуми затримали російського опозиціонера Сергія Удальцова. Сам Удальцов у своєму Twitter написав, що проводить пікет на підтримку широкої амністії.