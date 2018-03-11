У Петербурзі з ножем напали на активіста, який вийшов на одиночний пікет з українським прапором

14:55, 11 березня 2018
Суспільство
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У Росії напали на проукраїнського активіста / Facebook, Солідарність Санкт-Петербурга

Через 20 хвилин чоловік повернувся і облив активіста невідомою рідиною, а потім спробував вирвати з його рук плакат. Між Нелаевым і нападником зав'язалася бійка.

У якийсь момент нападник дістав ножа, з яким його і затримали проїжджали повз співробітники поліції.

Нагадаємо, у вересні минулого року в Москві біля будівлі Держдуми затримали російського опозиціонера Сергія Удальцова. Сам Удальцов у своєму Twitter написав, що проводить пікет на підтримку широкої амністії.

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Теги: #Росія#активіст#Россия