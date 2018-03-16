Свідки загадкової загибелі чоловіка на Подолі розповіли про інцидент (відео)
19:12, 16 березня 2018Суспільство
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Дівчина розповіла, як намагалася врятувати чоловіка, надавши першу допомогу, але марно.
Дівчина попросила у ресторані лід та рушники, але чоловіка уже було не врятувати / Фото УНІАН
29-річний киянин та його подруга пообідали у ресторані, а коли вийшли з'ясувалося, що дівчина забула там банківську картку, та повернулася за нею. Коли ж вона знову була біля виходу, побачила свого хлопця всього в крові.
Очевидці розповіли, що чоловік кілька разів сам ударив себе ножем у шию.
Одна зі свідків застала його ще живим та намагалася надати першу допомогу. За її словами, його подруга стояла поруч на колінах та вмовляла його триматися.
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