Свідки загадкової загибелі чоловіка на Подолі розповіли про інцидент (відео)

Дівчина розповіла, як намагалася врятувати чоловіка, надавши першу допомогу, але марно.

29-річний киянин та його подруга пообідали у ресторані, а коли вийшли з'ясувалося, що дівчина забула там банківську картку, та повернулася за нею. Коли ж вона знову була біля виходу, побачила свого хлопця всього в крові.

Очевидці розповіли, що чоловік кілька разів сам ударив себе ножем у шию.

Одна зі свідків застала його ще живим та намагалася надати першу допомогу. За її словами, його подруга стояла поруч на колінах та вмовляла його триматися.