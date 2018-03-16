Ректор медуніверситету Богомольця Амосова розповіла про свої статки

Перші серйозні гроші Амосова заробила в студентстві перекладами з англійської, працюючи у «Торговій палаті».

Ректор Національного медичного університету (НМУ) ім. Богомольця Катерина Амосова стверджує, що заробила свої статки задовго до призначення на посаду.

«Все це з’явилося задовго до ректорства. І я про все можу відзвітувати будь-коли. Бо вважаю, що відкритість – це важливо. А мені і моїй родині нічого приховувати», - повідомила Амосова в інтерв’ю виданню Обозреватель.

Більше того, ще до того, як її зобов’язали оприлюднювати декларації (починаючи з 2016-го), вона за власною ініціативою оприлюднила на Facebook декларації за 2014 і 2015 роки. «Там можна побачити, що ні квартир, ні машин у мене більше не стало», - каже ректор.

Перші серйозні гроші Катерина Амосова заробила в студентстві перекладами з англійської, працюючи у «Торговій палаті». А її чоловік – в студентських будзагонах в Сибіру.

«Коли всі заощадження моїх батьків з розпадом Союзу зникли разом з Ощадбанком і вони лишилися з мізерною пенсією і гонорарами від книжок (поки батько не почав отримувати стипендію від Сороса, яку відкладав) – я зрозуміла: маємо зробити все, аби забезпечити свою старість», - говорить Амосова.

Чоловік Амосової (Володимир Мішалов – ред.) працював заввідділом в інституті Шалімова – їздив з бригадою від Криму до Сахаліну, проводив медичні огляди на підприємствах, що були страшенно популярні і за які платили не купонами, а реальними грішми. «У двох таких виїздах брала участь і я. Це був і досвід, і серйозний заробіток», - згадує ректор НМУ.

Подружжя почало інвестувати зароблене в квартири у новобудовах, що на старті коштували дешево, а до моменту завершення стрімко зростали в ціні. Це було ризиковано – але прибутково. Усього купили і продали так три квартири.

Володимир Мішалов цікавився картинами і в 1990-х за порадою приятеля задешево купив кілька картин Глущенка, Зарецького і Яблонської та ін. Потім їх також продали.

«А коли помер батько, ми забрали маму до себе, а їхню квартиру і батькову дачу продали. Я б не змогла там жити. Після смерті тата я туди навіть заходити не могла…», - говорить Амосова. «І «БМВ», і наш будинок, які так муляють зараз багатьом людям, ми купували в кредит», - додає вона.

На додачу до всього, до ректорської посади Катерина Амосова була популярним спікером. Проводила майстер-класи для лікарів. Працювала переважно з закордонними компаніями. «Не буду називати суми, але це реально серйозні гроші. Бо у рейтингу спікерів по кардіології в Україні я займала першу позицію», - каже очільниця медуніверситету.

«Все, що ми маємо, ми заробили. І зараз я б, певно, не купувала ті «БМВ». А тоді я була молода. І от вони є. І дратують суспільство», - підсумовує Катерина Амосова.