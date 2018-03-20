Юрій Голик: Центри інклюзивної освіти будуть відкриті у всіх населених пунктах Дніпропетровської області

Радник голови Дніпропетровської обласної державноїадміністрації Юрій Голик заявив, що до початку наступногонавчального року центри інклюзивного навчання дітей з особливими потребами будуть відкриті в кожному населеномупункті області.

«Такі центри відкриються у всіх населених пунктах регіону з розрахунку один центр на 7 тисяч дітей - в сільськіймісцевості, і на 12 тисяч - в місті. Причому кількість дітейбереться загальна, а не тільки тих, що потребують особливихумов. Тобто, наприклад, в місті з 40 тисячами дітей повиннізапрацювати три інклюзивно-ресурсних центри», - заявив Голик.

Як відомо, два місяці тому перший в Україні інклюзивно-ресурсний центр в смт Солоне на Дніпропетровщині відкрилаперша леді Марина Порошенко. І сьогодні, за даними прес-служби ДніпроОДА, в області працюють 336 інклюзивнихкласи (в 2011 році їх було всього 5), де навчаються близько500 дітей з особливими потребами.

«Світові напрацювання на тему інклюзивного навчанняпроаналізував Благодійний фонд Порошенка, щільноспівпрацюючи з Міністерством освіти», - розповів Голик, і додав, що отримана інформація дозволить відкритиінклюзивні центри по всій області вже в поточному році.

При цьому Голик зазначив, що проблемою залишається пошукперсоналу для інклюзивних центрів: «Не так складно побудувати центр з нуля, як підібрати для ньогокваліфікованих фахівців. Але і в цьому напрямку ведетьсяробота - проводяться спеціальні тренінги для педагогів».

Нагадаємо, що 19 лютого 2018 року, міжоблдержадмінстрацією та керівниками кожної територіїобласті було підписано меморандум про створення мережіцентрів. Згідно з документом, в цьому році на Дніпропетровщині планується відкрити понад 40 інклюзивних-ресурсних центрів. На їх обладнання буде виділятися субвенція з держбюджету, будівництво буде проводитися за рахунок коштів місцевих громад.

«Участь обласної влади полягає у контролі і повній підтримці, тим більше, що на даний момент при реконструкції опорнихшкіл в районах передбачається і створення ресурсних центрів, - сказав радник дніпропетровського губернатора. - Ми хочемо, щоб кожна мама з дитиною, які мають особливі потреби, розуміла, що є спеціальний центр, де передбачені і медіатека, і ресурсна кімната, і де працює корекційний педагог».