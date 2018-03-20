Журналісти з'ясували, хто відповість за зрив харчування у школах (відео)

Діти стали заручниками державної бюрократичної системи і "бариг".

Тисячі дітей, яких мала нагодувати держава, лишилися у школі без їжі. Вони стали заручниками державної бюрократичної системи і ділків, які попри все, намагаються протягнути свого постачальника. Хто тепер відповість за голодних учнів і зрив харчування - розкажуть «Гроші».