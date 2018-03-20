Журналісти з'ясували, хто відповість за зрив харчування у школах (відео)
15:33, 20 березня 2018Суспільство
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Діти стали заручниками державної бюрократичної системи і "бариг".
Держава має годувати школярів, але не робить цього / Фото УНІАН
Тисячі дітей, яких мала нагодувати держава, лишилися у школі без їжі. Вони стали заручниками державної бюрократичної системи і ділків, які попри все, намагаються протягнути свого постачальника. Хто тепер відповість за голодних учнів і зрив харчування - розкажуть «Гроші».
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