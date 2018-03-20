Журналісти з'ясували, хто відповість за зрив харчування у школах (відео)

15:33, 20 березня 2018
Суспільство
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Держава має годувати школярів, але не робить цього / Фото УНІАН
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Теги: #корупція в Україні#освіта в Україні#дитяче харчування