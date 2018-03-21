В Одеській області четвертий день без тепла залишаються вісім багатоповерхівок

10:55, 21 березня 2018
Суспільство
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фото dsns.gov.ua

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій

«З 18 березня через відсутність ліміту газу залишаються без газопостачання 8 дахових котелень, які забезпечують теплопостачанням 8 багатоповерхових будинків (близько 2 тис. 120 абонентів)», - йдеться у повідомленні.

Відновлення газопостачання заплановано на середу, 21 березня.

Температура повітря становить 2 градуси морозу.

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Теги: #Одещина#теплопостачання