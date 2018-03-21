Прокурор Ізмаїла, який збив на смерть жінку, намагається відновитися на посаді (відео)

Прокурор судиться не тільки за відновлення на роботі, але і вимагає грошей.

Євгенія Чебана позбавили посади відразу після ДТП через водіння в нетверезому стані і спроби піти від відповідальності. Як повідомляє ТСН, зараз він судиться не тільки за відновлення на роботі, але і вимагає виплатити зарплату за весь час, коли не працював. Каже, що за кермом у момент аварії був не він, а дружина.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter