Прокурор Ізмаїла, який збив на смерть жінку, намагається відновитися на посаді (відео)
11:24, 21 березня 2018Суспільство
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Прокурор судиться не тільки за відновлення на роботі, але і вимагає грошей.
Євгенія Чебана позбавили посади відразу після ДТП через водіння в нетверезому стані і спроби піти від відповідальності.
Як повідомляє ТСН, зараз він судиться не тільки за відновлення на роботі, але і вимагає виплатити зарплату за весь час, коли не працював. Каже, що за кермом у момент аварії був не він, а дружина.
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