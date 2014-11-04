Лікарі та військові відтіснили юристів і підприємців у переліку найперспективніших професій

І хоч ІТ-шники тримають першість, інші місця кардинально змінилися – у перші позиції піднялися неперспективні ще рік тому у невійськовий час лікарі, військові, прикордонники та інженери. 45% "білих комірців" вважають професію програміста найбільш перспективною в умовах кризи і нестабільності в країні. На другому місці — лікарі, а на третьому — військовослужбовці. Серед найменш перспективних — банкіри, представники творчих професій та наукові співробітники, повідомляє ТСН за даними дослідження міжнародного кадрового порталу hh.ua.

Події останнього року призвели до змін у сприйнятті населенням багатьох професій. Ті з них, які рік тому здавалися офісним працівниками такими, що взагалі не мають майбутнього, сьогодні займають лідируючі позиції в рейтингу найбільш перспективних. І навпаки, найбільш престижні та, здавалось би, перспективні професії відходять на другий план, ідеться у дослідженні.

Ще торік у трійку найбільш перспективних професій входили програмісти, підприємці та юристи. І якщо комп'ютерники змогли втримати лідируючі позиції, то бізнесмени та юристи, які в 2013 році займали друге й третє місце в рейтингу, тепер перемістилися на п'яту та дев'яту сходинку відповідно.

Читайте такожПрофесія військового стає ще престижнішою на ринку праціЦікаво, що в рейтингу найбільш перспективних професій 2014 року, окрім військовослужбовців, з'явилися також робітничі професії (19%), журналісти (15%), співробітники МВС, прокуратури, СБУ, служби з надзвичайних ситуацій (16%) та фермери (13%). Ще рік тому військовослужбовці та співробітники правоохоронних органів займали "лідируючі" позиції (п'яте місце рейтингу) в ТОП найбільш неперспективних професій.

Також відбулися зміни і в рейтингу найменш перспективних професій. Несподівано на першому місці опинилися банкіри, а також представники творчих професій (художники, дизайнери, актори і т.д.). Причому кількість тих, хто вважає ці професії неперспективними, збільшилася приблизно в п'ять разів. Зараз кожен четвертий вважає, що ці професії не будуть затребувані так, як раніше.

На третьому місці — наукові співробітники (22%), які в 2013 році займали шосте місце (8%). Варто відзначити, що державні службовці й менеджери з продажу із сьомої та восьмої позиції антирейтингу піднялися на п'яту й шосту відповідно. Із самого низу рейтингу неперспективних професій на четверту сходинку перемістилися менеджери з реклами, PR і маркетологи. Навіть більше: тепер кожен п'ятий вважає цю сферу неперспективною.