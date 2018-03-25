Російського актора Райкіна внесли до переліку «Миротворця»
Російський артист Костянтин Райкін потрапив до бази даних проекту «Миротворець»
«Тільки днями ми знайшли переконливі підтвердження того, що він свідомо порушував державний кордон України з метою проникнення в окупований російськими загарбниками український Крим», - йдеться в повідомленні на сторінці проекту у Facebook.
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Відзначається, що в 2017 році, незважаючи на суспільний резонанс, пов'язаний з виступами Райкіна на території України, його не вносили до бази з причин відсутності будь-яких підтверджень його протиправної діяльності.
Нагадаємо, 17 листопада минулого року в Одесі активісти зірвали виставу російського актора Костянтина Райкіна, який підтримав анексію Криму. Зокрема, в Одеському академічному українському музично-драматичному театрі ім. Василька була запланована поетична моновистава «Над балаганом небо...».
Між активістами і глядачами почалася суперечка. До театру прибула поліція, в тому числі начальник управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області Іван Іщенко.
Довідка УНІАН. Костянтин Райкін - художній керівник Державного театру «Сатирикон» їм. Аркадія Райкіна, народний артист Росії, художній керівник «Вищої школи сценічних мистецтв» та ін.