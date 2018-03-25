Російського актора Райкіна внесли до переліку «Миротворця»

09:23, 25 березня 2018
Суспільство
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Костянтин Райкін потрапив в "чистилище Миротворця" / фото satirikon.ru

«Тільки днями ми знайшли переконливі підтвердження того, що він свідомо порушував державний кордон України з метою проникнення в окупований російськими загарбниками український Крим», - йдеться в повідомленні на сторінці проекту у Facebook.

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Відзначається, що в 2017 році, незважаючи на суспільний резонанс, пов'язаний з виступами Райкіна на території України, його не вносили до бази з причин відсутності будь-яких підтверджень його протиправної діяльності.

Скріншот / psb4ukr.org

Нагадаємо, 17 листопада минулого року в Одесі активісти зірвали виставу російського актора Костянтина Райкіна, який підтримав анексію Криму. Зокрема, в Одеському академічному українському музично-драматичному театрі ім. Василька була запланована поетична моновистава «Над балаганом небо...».

Між активістами і глядачами почалася суперечка. До театру прибула поліція, в тому числі начальник управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області Іван Іщенко.

Довідка УНІАН. Костянтин Райкін - художній керівник Державного театру «Сатирикон» їм. Аркадія Райкіна, народний артист Росії, художній керівник «Вищої школи сценічних мистецтв» та ін.

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Теги: #Крым#Миротворець