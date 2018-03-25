Російського актора Райкіна внесли до переліку «Миротворця»

Минулорічні виступи Райкіна в Україні спровокували значний суспільний резонанс, однак в базу «Миротворця» його раніше не вносили.

Російський артист Костянтин Райкін потрапив до бази даних проекту «Миротворець»

«Тільки днями ми знайшли переконливі підтвердження того, що він свідомо порушував державний кордон України з метою проникнення в окупований російськими загарбниками український Крим», - йдеться в повідомленні на сторінці проекту у Facebook.

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Відзначається, що в 2017 році, незважаючи на суспільний резонанс, пов'язаний з виступами Райкіна на території України, його не вносили до бази з причин відсутності будь-яких підтверджень його протиправної діяльності.

Нагадаємо, 17 листопада минулого року в Одесі активісти зірвали виставу російського актора Костянтина Райкіна, який підтримав анексію Криму. Зокрема, в Одеському академічному українському музично-драматичному театрі ім. Василька була запланована поетична моновистава «Над балаганом небо...».

Між активістами і глядачами почалася суперечка. До театру прибула поліція, в тому числі начальник управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області Іван Іщенко.

Довідка УНІАН. Костянтин Райкін - художній керівник Державного театру «Сатирикон» їм. Аркадія Райкіна, народний артист Росії, художній керівник «Вищої школи сценічних мистецтв» та ін.