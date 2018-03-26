Котушка Тесли, кухонне приладдя та овочі: у харківській підземці грали музику на унікальних інструментах (відео)

Просто у вестибюлі однієї зі станцій харківського метрополітену звучали рідкісні й унікальні музичні інструменти.

На концерті у харківській підземці грали музику на унікальних інструментах.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Просто у вестибюлі однієї зі станцій харківського метрополітену звучали рідкісні й унікальні музичні інструменти - прадід сучасних синтезаторів терменвокс, вироблений з каналізаційних труб тубулум та котушка Тесли, яка грала блискавками.

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Винахідники творили музику навіть з кухонного приладдя й овочів - цей інструмент офіційної назви не має, але здатен відсилати електричні імпульси у комп'ютер та дозволяє створювати цілі музичні композиції.