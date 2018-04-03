Українці зможуть отримувати судові повістки через месенджери

В країні досі існує рейдерська практика, коли людям або компаніям навмисно не повідомляють про судові засідання, де ухвалюються рішення щодо їхньої власності.

Новий сервіс моніторингу реєстраційних даних вітчизняних компаній і судового реєстру Opendatabot дозволить українцям отримувати повідомлення про судові справи через популярні месенджери.

Про це йдеться в сюжеті «Радіо НВ». Зазначається, що в країні досі існує рейдерська практика, коли людям або компаніям навмисно не повідомляють про судові засідання, де приймаються рішення про відчуження їх власності. Як розповів журналістам засновник сервісу Opendatabot Олексій Іванкін, часто про такі рішення стає відомо постфактум, коли терміни подачі апеляції вже пройшли.

Говорячи про досвід інших країн у використанні спеціальних способів оповіщення про судові справи, засновник Opendatabot зазначив, що там часто не використовують особливі механізми чи ботів. Адже за кордоном працює без збоїв пошта, а головне - правосуддя не використовують для нелегального відчуження майна.

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"Ви просто набираєте Opendatabot у своєму Facebook, Telegram або Viber, знаходите нашого бота - це буде звичайний співрозмовник у вашому месенджері, - пояснює Іванкін. - Там ми одразу до вас підключаємося, пропонуємо знайти вашу компанію і підписатися на неї. Додатково ми також пропонуємо підписатися не тільки на зміни будь-яких реєстраційних даних щодо вашої компанії або отримання нових перевірок, статус платника ПДВ, але також і можлива поява нових судових справ, де ви вказані як відповідач".

Адвокат Андрій Верба, в свою чергу, зазначив, що в Україні є випадки, коли повістки до суду для сторін процесу приходять із запізненням, в тому числі і навмисно. Крім того, не можна виключати і людський фактор. Через велику плинність кадрів і навантаження на пошті листоноша часом фізично не може доставити повідомлення.

У січні повідомлялося, що комісія Міністерства юстиції України з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (Антирейдерська комісія) у 2017 році повернула законним власникам 6,2 тис. земельних ділянок загальною площею понад 8,5 тис. га. Заступник міністра юстиції Олена Сукманова повідомила, що Антирейдерська комісія у 2017 році також повернула законним власникам 130 тис. м. кв. нерухомого майна і задовольнила 600 скарг.