Треба мислити нетрадиційно: американський підприємець розповів як залишитися в Україні і заробляти

Він зазначив, що деякі індустрії в Україні переживають не найкращі часи, але при цьому відкривається безліч інших можливостей, яких не існувало раніше.

Українці часто скаржаться на проблеми в своїй країні, особливо якщо мова йде про роботу і зарплату. Але забувають про головне - для світу значення має тепер не країна, в якій ви живете, а ваші ідеї і талант.

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Про це в матеріалі журналу "Новое время" розповідає американський підприємець Пітер Сантенелло. Він наводить приклад зі своїм знайомим з Києва, який працював на держслужбі. "Він ненавидів кожну годину, проведену в офісі, і жив тільки заради вихідних. При цьому він обожнював мистецтво. Але як в Україні можна заробити, займаючись мистецтвом? Щось подібне він постійно чув від близьких", - розповідає Сантенелло, додаючи, що в один прекрасний день його знайомий покинув надійну держслужбу, щоб стати художником. При цьому колишній київський держслужбовець розумів, що український ринок не забезпечить його бажаним прибутком. Також він знав, що з допомогою інтернету весь світ може стати його ринком, додає Сантенелло.

Американський підприємець зазначає, що життя в Україні стало перевагою для його київського знайомого, оскільки його ціни набагато нижчі, ніж у конкурентів з США чи Європи. Все пояснюється тим, що там "їхні витрати на життя в три, чотири, а то й вісім разів вищі, ніж в Україні, а його знайомий може жити краще, продаючи лише пару картин в місяць. "Він не зміг би дозволити собі такий спосіб життя, перебуваючи в Сан-Франциско або Лондоні і займаючись тим же", - зазначає Сантенелло.

При цьому американський підприємець уточнює, що інтернет не є панацеєю для всіх. "Деякі індустрії в Україні переживають зараз не найкращі часи, але при цьому відкривається безліч інших можливостей, яких не існувало раніше", - зазначає він, додаючи, що багато з них перебувають за межами традиційних робочих просторів. "Саме це і потрібно зараз - мислити нетрадиційно. Слід розглядати в якості ринку не націю, а світ, використовувати валюту і існуючі системи у власних інтересах", - підсумував підприємець.

Повну версію матеріалу читайте в новому номері журналу "Новое время" від 12 квітня 2018 року.