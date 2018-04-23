Російська секс-бомба "засвітилася" в окупованому Криму (фото)
12:03, 23 квітня 2018Суспільство
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У дописі Семенович зазначено, що Ялта - це нібито територія Росії.
Семенович побувала в Ялті / фото instagram.com/ann_semenovich
Російська співачка, екс-учасниця гурту "Блестящие" Анна Семенович, яку називають секс-бомбою, засвітилася в окупованому Росією Криму.
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Відповідне фото артистка розмістила в своєму Instagram. На знімку вона зображена в Ялті.
"Зарядку зробила, можна і в дорогу збиратися. Мені цікаво, а ви займаєтеся спортом у вихідні чи лінуйтеся?" - співачка підписала фото в анексованому Криму.
Раніше російський КВНщик, ведучий актор Арарат Кещян похвалився знімками з окупованого Криму.
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