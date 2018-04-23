Російська секс-бомба "засвітилася" в окупованому Криму (фото)

12:03, 23 квітня 2018
Суспільство
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Семенович побувала в Ялті / фото instagram.com/ann_semenovich

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Відповідне фото артистка розмістила в своєму Instagram. На знімку вона зображена в Ялті.

"Зарядку зробила, можна і в дорогу збиратися. Мені цікаво, а ви займаєтеся спортом у вихідні чи лінуйтеся?" - співачка підписала фото в анексованому Криму.

Раніше російський КВНщик, ведучий актор Арарат Кещян похвалився знімками з окупованого Криму.

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Теги: #Крим#візит