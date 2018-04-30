Джаред Лєто приїхав у Київ і підкорив мережу чарівним знімком Дніпра (фото)
13:37, 30 квітня 2018Суспільство
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Напередодні виступу артист проїхався автобусом по Києву, а також прогулявся містом.
Артист проїхався в київському автобусі / скріншот
Легендарний американський рок-музикант і актор, вокаліст рок-групи 30 Seconds to Mars Джаред Лєто приїхав у Київ. Музикант приїхав в українську столицю з концертом своєї групи.
Лєто опублікував фото, на якому зображений вечірній Дніпро на сторінці в Twitter.
KIEV. 🇺🇦 pic.twitter.com/7qrP4lRlWj— JARED LETO (@JaredLeto) April 30, 2018
Напередодні виступу артист проїхався на автобусі по Києву, а також прогулявся містом.
скріншот
скріншот
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