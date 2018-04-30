Джаред Лєто приїхав у Київ і підкорив мережу чарівним знімком Дніпра (фото)

Напередодні виступу артист проїхався автобусом по Києву, а також прогулявся містом.

Легендарний американський рок-музикант і актор, вокаліст рок-групи 30 Seconds to Mars Джаред Лєто приїхав у Київ. Музикант приїхав в українську столицю з концертом своєї групи.

Лєто опублікував фото, на якому зображений вечірній Дніпро на сторінці в Twitter.

Напередодні виступу артист проїхався на автобусі по Києву, а також прогулявся містом.