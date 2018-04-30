Джаред Лєто приїхав у Київ і підкорив мережу чарівним знімком Дніпра (фото)

13:37, 30 квітня 2018
Суспільство
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Легендарний американський рок-музикант і актор, вокаліст рок-групи 30 Seconds to Mars Джаред Лєто приїхав у Київ. Музикант приїхав в українську столицю з концертом своєї групи.

Лєто опублікував фото, на якому зображений вечірній Дніпро на сторінці в Twitter.

Напередодні виступу артист проїхався на автобусі по Києву, а також прогулявся містом.

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скріншот

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Теги: #Киев#Джаред Лето