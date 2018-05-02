Надя Дорофєєва підкорила мережу відвертим фото в купальнику

На знімку дівчина позує в чорному купальнику з безліччю розрізів.

Солістка української поп-групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася знімком з відпочинку. Читайте такожАнастасія Приходько здивувала голим селфі у ванній (фото) Фото в купальнику співачка опублікувала у своєму Instagram. На знімку дівчина позує в чорному купальнику з безліччю розрізів. Думки користувачів про фігуру співачки в коментарях розділилися. Деякі коментатори зазначили, що Дорофєєва поправилася, проте більшість все ж визнали її фігуру прекрасною. Як повідомляв УНІАН, раніше Надя Дорофєєва показала, як виглядає без макіяжу.

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