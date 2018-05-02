Надя Дорофєєва підкорила мережу відвертим фото в купальнику

11:46, 02 травня 2018
Суспільство
15204 0
Instagram Надя Дорофєєва

Читайте такожАнастасія Приходько здивувала голим селфі у ванній (фото)

Фото в купальнику співачка опублікувала у своєму Instagram.

На знімку дівчина позує в чорному купальнику з безліччю розрізів.

Думки користувачів про фігуру співачки в коментарях розділилися. Деякі коментатори зазначили, що Дорофєєва поправилася, проте більшість все ж визнали її фігуру прекрасною.

Як повідомляв УНІАН, раніше Надя Дорофєєва показала, як виглядає без макіяжу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Время и Стекло#Надя Дорофєєва