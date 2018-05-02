Надя Дорофєєва підкорила мережу відвертим фото в купальнику
11:46, 02 травня 2018Суспільство
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На знімку дівчина позує в чорному купальнику з безліччю розрізів.
Думки користувачів про фігуру співачки в коментарях розділилися / Instagram Надя Дорофєєва
Солістка української поп-групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася знімком з відпочинку.
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Фото в купальнику співачка опублікувала у своєму Instagram.
На знімку дівчина позує в чорному купальнику з безліччю розрізів.
Думки користувачів про фігуру співачки в коментарях розділилися. Деякі коментатори зазначили, що Дорофєєва поправилася, проте більшість все ж визнали її фігуру прекрасною.
Як повідомляв УНІАН, раніше Надя Дорофєєва показала, як виглядає без макіяжу.
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