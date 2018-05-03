Жорстка й гаряча: краща українська фехтувальниця показала себе в несподіваному образі (фото)

Спортсменка Ольга Харлан стала обличчям травневого номера чоловічого журналу.

Найкраща українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Пекіна-2008, 5-разова чемпіонка світу шаблістка Ольга Харлан знялася у відвертій фотосесії для чоловічого журналу XXL.

Спортсменка стала обличчям травневого номера журналу. Знімки з пікантною фотозйомки розміщені на сайті журналу.

"Для нас вона тимчасово відклала свою славну шаблю і продемонструвала своє ще одне беззаперечне достоїнство – жіночі чари, що обеззброюють", - пише журнал.