Melovin «вкусив» ведучу Євробачення-2018 (відео)

06:51, 13 травня 2018
Суспільство
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Melovin на прес-конференції після виступу на Євробаченні / Andres Putting

Виступав на «Євробачення» від України співак Melovin жартома «вкусив» провідну конкурсу у відповідь на її репліку про його схожість з вампіром. Відеоролик з кадрами «укусу» був опублікований в твіттері.

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В ході розмови з українським конкурсантом, ведуча зазначила, що співак схожий на вампіра, так як він носить кольорові лінзи. У свою чергу Melovin спробував вкусити» ведучу за плече.

Раніше переможниця «Євробачення-2018» співачка Нетта Барзілай, яка виступала від Ізраїлю, прокоментувала свою перемогу.

За її словами, всі виступили блискуче, «але хтось повинен був виграти».

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Теги: #Євробачення-2018