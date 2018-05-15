Помер колишній чоловік співачки Ірини Аллегрової

12:51, 15 травня 2018
Суспільство
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Алєгрова втратила чоловіка / скріншот

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Капуста страждав від важкої хвороби легенів. Ігор Капуста і Ірина Аллегрова були одружені протягом п'яти років. Вінчалися вони під чужими прізвищами в церкві. Пара розпалася в 1999 році.

У 2012 році Капусту затримали за перевезення наркотиків. Він вийшов на свободу через п'ять років і зустрів нову любов.

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Теги: #артисти в РФ