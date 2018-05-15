Помер колишній чоловік співачки Ірини Аллегрової

Колишній чоловік російської співачки Алегровой помер в одній з лікарень Санкт-Петербурга.

У Санкт-Петербурзі вночі 15 травня помер Ігор Капуста — колишній чоловік Ірини Аллегрової. Про це повідомили його близькі.

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Капуста страждав від важкої хвороби легенів. Ігор Капуста і Ірина Аллегрова були одружені протягом п'яти років. Вінчалися вони під чужими прізвищами в церкві. Пара розпалася в 1999 році.

У 2012 році Капусту затримали за перевезення наркотиків. Він вийшов на свободу через п'ять років і зустрів нову любов.