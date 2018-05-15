Вийшов перший трейлер фільму про гурт Queen (відео)

У фільмі буде показана історія гурту Queen від її заснування до виступу на концерті Live Aid в 1985 році.

Вийшов перший трейлер фільму "Богемська рапсодія", присвяченого гурту Queen і її вокаліста Фредді Мерк'юрі.

Ролик опублікований на YouTube-каналі студії 20th Century Fox.

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Головну роль у стрічці виконав американський актор єгипетського походження Рамі Мальок. Він відомий по ролі хакера Еліота Алдерсона в серіалі «Містер Робот». У ролі барабанщика Роджера Тейлора знявся Бен Харді ("Люди Ікс: Апокаліпсис"), а в ролі гітариста Брайана Мея – Гвилим. Крім того, Джозеф Маццелло перевтілився в басиста Джона Дікона.

У фільмі буде показана історія групи Queen від її заснування до виступу на концерті Live Aid в 1985 році.

Прем'єра фільму запланована на початок листопада 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, режисером «Богемської рапсодії» спочатку був Брайан Сінгер, але в кінці 2017 року його звільнили через конфлікти з акторами. Зйомки картини закінчувалися під керівництвом Декстера Флетчера.