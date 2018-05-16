"А можна не шарудіти і піти на*** звідси?": Кіркоров розлютився і вилаявся в ефірі шведського ТБ (відео)

Розповідаючи про свою любов до "Євробачення" співак розлютився через шум за кадром і, не стримавшись, вилаявся.

Російський співак Філіп Кіркоров в інтерв'ю шведському телебаченню облаяв матом людей, які за кадром створювали шум і заважали йому відповідати на питання.

Про це повідомляє Telegram-канал Super.

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Розповідаючи про свою любов до "Євробачення" співак розлютувався через шум за кадром і, не стримавшись, накинувся з докорами на адресу джерела перешкод: "А можна не шарудіти і піти на *** звідси? Спасибі!" Саме в такому вигляді інтерв'ю і пішло в ефір.

Як повідомляв УНІАН, російський співак Філіп Кіркоров випустив кліп на пісню "Цвет настроения синий", в якому знялися відомі артисти. Ольга Бузова постала в образі злої касирки магазину, Микола Басков і Григорій Лепс — в образі бомжів, Тіматі — багатодітного батька-кавказця. Крім того, у відео репер В'ячеслав Мошни, більш відомий як Гнійний, Слава КПРС, грає хлопчика-мажора з модного клубу, автор блогу "Щоденник хача" Аміран Сардаров — рознощика піци. Також у кліпі засвітилися продюсер Яна Рудковська з сином та Іван Ургант.