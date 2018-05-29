Ведучу "Орла і решки" терміново госпіталізували (фото)

12:22, 29 травня 2018
Суспільство
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Тодоренко потрапила до лікарні / фото instagram.com/reginatodorenko

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Про це сама ведуча "Орла і решки" повідомила в своєму Instagram. "А потім в нирку постукав пієлонефрит. І тепер зйомки, заплановані на найближчі 2 дні, під загрозою зриву... Лікарі змусили госпіталізуватися", - йдеться у повідомленні Тодоренко.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, співачка і ведуча "Орла і решки" Регіна Тодоренко зустрічається з російським співаком, екс-учасником дуету Smash Владом Топаловим.

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Теги: #лікарня#ведуча