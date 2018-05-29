Ведучу "Орла і решки" терміново госпіталізували (фото)
12:22, 29 травня 2018Суспільство
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Регіна Тодоренко також показала світлину з лікарні, до якої її госпіталізували.
Тодоренко потрапила до лікарні / фото instagram.com/reginatodorenko
Популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко потрапила до лікарні через пієлонефрит.
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Про це сама ведуча "Орла і решки" повідомила в своєму Instagram. "А потім в нирку постукав пієлонефрит. І тепер зйомки, заплановані на найближчі 2 дні, під загрозою зриву... Лікарі змусили госпіталізуватися", - йдеться у повідомленні Тодоренко.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, співачка і ведуча "Орла і решки" Регіна Тодоренко зустрічається з російським співаком, екс-учасником дуету Smash Владом Топаловим.
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