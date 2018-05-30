В Україну не пустили три пропагандистські книги з Росії

Водночас книги, що виготовлені на території РФ та містять матеріали, що пропагують об’єднання народів навколо держави-агресора, її державної мови, культури, панівної релігійної конфесії, отримали позитивні відгуки українських рецензентів.

Державний комітет телебачення і радіомовлення відмовив ТОВ «Якабу Трейд» та ТОВ «Форс Україна» у видачі дозволів на ввезення в Україну з території Росії трьох книг, які містять ознаки пропаганди імперських геополітичних доктрин.

Як повідомила прес-служба Держкомтелерадіо, заборонено ввозити книги Сергія Васильєва «На разломе двух времен» (видавець:ТОВ «Альпина Паблишер», м. Москва), Тима Скоренка «Изобретено в России: История русской изобретательной мысли от Петра І до Николая ІІ» (видавець ТОВ «Альпина нон-фикшн», м. Москва) та Олексія Волкова «Шаги Командора» (видавець ТОВ «Видавництво «Е», м. Москва).

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Зазначається, що за висновками експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції, ці книги містять матеріали, що пропагують державу-агресора, імперські геополітичні доктрини, які передбачають об’єднання народів навколо держави-агресора, її державної мови, культури, панівної релігійної конфесії.

Зокрема, уродженець Горлівки, екс-голова ради директорів «Рамблера» Васильєв у своїх нотатках зневажливо пише про державний суверенітет України та українську символіку, називаючи Україну другим сортом.

«Книга «Шаги Командора» Волкова, який називає себе одночасно і фантастом, і істориком, написана в 2018 році. І хоч автор начебто змальовує події XVII століття, вона просякнута ідеями «руського міра» і стилістикою путінських пропагандистів – якщо мова про Україну, то обов’язково «бандерівська» (у XVII ст. !) , якщо про Чорне море, то воно має стати внутрішнім, бо «Крим-наш», татари «не той народ, з яким треба домовлятися», а євреям взагалі в’їзд в Росію заборонено. І ще десятки сентенцій, в яких принижуються інші нації і народності і підноситься влада імперії», - йдеться в повідомленні.

Експерти зазначають , що чергова спроба фальсифікувати українську історію спостерігається у книзі Скоренка. Автор називає Софійський собор у Києві найстарішою російською будівлею, до російських винахідників відносить Ігоря Сікорського і навіть винахідника бджолиного вулика Петра Прокоповича. Крім того, автор у дусі імперської ідеології стверджує, що саме зовнішня війна стимулює наукове мислення, а внутрішні соціально-політичні зміни гальмують прогрес.

Також наголошується, що експортери разом із іншими документами надали Держкомтелерадіо позитивні відгуки рецензентів на дані видання.

Зокрема, позитивні рецензії на книги Скоренка та Васильєва написав доцент Кропивницького інституту приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» Шумейко, а рецензію на книгу Волкова «Шаги Командора» надав професор політології Національного Університету «Києво-Могилянська академія» Олександр Дем’янчук.

«Держкомтелерадіо вкотре закликає рецензентів уважніше ознайомлюватися зі змістом видань, які вони рекомендують до ввезення», - йдеться в повідомленні.