Оголосивши голодування, Сенцов став у Росії політзеком №1 - російський журналіст

Єдиний шанс українського режисера Олега Сенцова повернутися живим з російських катівень - чемпіонат світу з футболу, що стартує в РФ 14 червня.

Оголосивши більше півмісяця тому безстрокове голодування з вимогою до російської влади звільнити всіх українських політв'язнів, український кінорежисер Олег Сенцов став у Росії політзеком №1.

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Про це в матеріалі журналу "Новое время" заявив російський журналіст Семен Новопрудський. Він зазначає, що якщо Сенцов помре в російських катівнях, це навряд чи справить скільки-небудь серйозне враження як на росіян, так і на російську владу. "Російська влада звикла безкарно вбивати політичних опонентів. А росіяни не звикли питати з влади", - зазначає журналіст.

При цьому Новопрудський вважає, що чи не єдиним шансом Сенцова повернутися з російських катівень живим залишається чемпіонат світу з футболу-2018 в Росії. "Він стартує 14 червня, і до цього дня російська влада точно зробить все можливе, щоб голодуючий Сенцов жив", - підкреслює журналіст.

Новопрудський також зазначає, що Сенцов своїм голодуванням безсумнівно здійснює особистий моральний подвиг. Він намагається використовувати єдину доступну йому можливість нагадати світу (хоча б через реакцію іноземних ЗМІ) про свою долю і долю інших українських політв'язнів.

"На превеликий жаль, живий або мертвий, Сенцов байдужий російській владі і російському суспільству. При цьому неможливо уявити, щоб нинішній кремлівський режим скасував вирок Сенцову - в Росії в принципі не прийнято скасовувати найбільш абсурдні політично мотивовані вироки, які стали в останні роки буденністю", - підсумував журналіст.

Повну версію матеріалу читайте в новому номері журналу "Новое время" від 31 травня 2018 року.