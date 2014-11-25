Фонд соцстрахування купує у фірм без офісів путівки для дітей за завищеними цінами - ЗМІ

ТОВ «Клеоніка» і ТОВ «Санаторно-курортний центр», нещодавно створені і з неіснуючими офісами купували путівки у дитячих таборів і перепродували їх фонду з великим наваром, свідчать результати розслідування, здійснюваного Niras і BBC Media Action за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії

Зокрема, навесні 2014 року виконавча дирекція дніпропетровського відділення ФСС провела тендери і закупила 1540 путівок у табори за які заплатила 6 998 460 гривень.

Читайте такожНа будівництві Алеї воїнської слави київські чиновники вкрали 1,6 мільйона гривень

Начальник управління виконавчої дирекції ФСС Тарас Антоненко розповів журналістам, що у «Дорожника» путівки були закуплені за 3885, у «Морського» - за 4662, у «Сєверяніна» і «Зміни» - за 4746 гривень, тоді як у самих таборах кажуть, що ціна їхніх послуг значно нижче.

Журналісти оцінюють переплату, яка дісталася у підсумку «Клеоніці», у 1 760 607 гривень. З урахуванням суми всіх закупівель (6 998 460 гривень) - кожна путівка коштувала Фонду майже на 25% дорожче.

Крім того, у журналістів виникли запитання до процедури проведення тендера. Так, судячи з сайту регіональної дирекції Фонду, у тендерах перемогли чотири табори: дніпропетровський «Дорожник» (Царичанський район) та запорізький «Морской» (перший тендер), запорізькі «Северянин» і «Смена» (Кирилівка) - другий тендер.

Однак в офіційній тендерній документації на сайті tender.me.gov.ua про табори немає ані слова. А переможцем тендерних торгів значиться київське ТОВ «Клеоніка», що не має власних таборів. Журналісти, які проводили розслідування, так і не змогли знайти "Клеоніку" за зазначеною у документації юридичною адресою або додзвонитися по телефону.

Згідно ст. 16 закону «Про здійснення держзакупівель», замовник (у даному випадку - регіональна дирекція ФСС) повинен вказати кваліфікаційні вимоги до учасників: наявність обладнання та матеріально-технічної бази, наявність працівників відповідної кваліфікації, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати тощо).

Однак Дніпропетровське відділення ФСС у графі "кваліфікаційні вимоги" до учасників тендеру вказало, що учасник повинен не мати, а "забезпечити відповідне обладнання та матеріально-технічну базу; "забезпечити" працівниками відповідної кваліфікації".

У підсумку відпочинок і перевезення дітей не були організовані належним чином.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, щозаарештований екс-чиновник Міноборони, який віддав тендер на постачання палива для сил АТО фіктивній фірмі.