Нова пісня "Время и Стекло" у першу добу вирвалася в топ трендів YouTube (відео)

Через 23 години після опублікування кліп зібрав майже півтора мільйона переглядів.

Кліп на нову пісню популярного українського гурту "Время и Стекло" менш, ніж за добу, піднявся на другу позицію в трендах YouTube.

Читайте такожЗ діамантовим мікрофоном і в рожевій шубі: Настя Камєнських порадувала фанатів знімком в стилі ретро

Через 23 години після опублікування кліп зібрав майже півтора мільйона переглядів.

Як повідомляв УНІАН, популярна українська група "Время и Стекло" вчора випустила кліп на пісню "Є, бой".

У кліпі солісти групи Надя Дорофєєва та Позитив постають в яскравих і оригінальних образах. Дорофєєва з'являється в образі русалки з довгими блакитними волоссям.