Нова пісня "Время и Стекло" у першу добу вирвалася в топ трендів YouTube (відео)
10:03, 01 червня 2018Суспільство
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Через 23 години після опублікування кліп зібрав майже півтора мільйона переглядів.
Время и Стекло - Є, бой
Кліп на нову пісню популярного українського гурту "Время и Стекло" менш, ніж за добу, піднявся на другу позицію в трендах YouTube.
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Через 23 години після опублікування кліп зібрав майже півтора мільйона переглядів.
Як повідомляв УНІАН, популярна українська група "Время и Стекло" вчора випустила кліп на пісню "Є, бой".
У кліпі солісти групи Надя Дорофєєва та Позитив постають в яскравих і оригінальних образах. Дорофєєва з'являється в образі русалки з довгими блакитними волоссям.
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