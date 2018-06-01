Віра Брежнєва показала своє зворушливе дитяче фото
18:00, 01 червня 2018Суспільство
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"Найголовніший спосіб захистити дітей - любити їх. Тоді вони виростають щасливими людьми", - написала Брежнєва.
Брежнєва нагадала про необхідність любити дітей / Скріншот instagram.com/ververa
Колишня учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва показала підписникам в Instagram свою дитячу фотографію.
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Знімок вона опублікувала на честь Дня захисту дітей, який відзначається 1 червня. "Найголовніший спосіб захистити дітей - любити їх. Тоді вони виростають щасливими людьми", - написала артистка.
Як повідомляв УНІАН, раніше Брежнєва одягла прозорий плащ і "засвітила" груди.
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