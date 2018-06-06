Каменських і Потапа запідозрили в таємному весіллі (відео)

Каменських і Потапа запідозрили в таємному весіллі. Приводом для пліток стало відео з святкування днів народження репера Потапа і співачки Насті Каменських

Читайте такожБез грама макіяжу: Настя Камєнських здивувала шанувальників новими фото

Зірка оприлюднила відео в мережі. Користувачі мережі висловили сумнів, що це було святкування дня народження, а вирішили, що таким чином пара відсвяткувала весілля.

"Це весілля?", "Більше схоже на весілля, ніж на день народження", "Аля кубинська весілля рада так любов!Будьте щасливі!", - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, раніше інтимне відео Каменських розкритикували в мережі.