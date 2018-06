Каменських і Потапа запідозрили в таємному весіллі (відео)

В першу чергу, хочу подякувати @gg_project Людочку @ludagolubitskaya і Оленку @golubitskaya за казкову організацію свята!!! Спасибі @knzspark за гостинність!!!! Спасибі @manzhosova_patisserie за смачний правильний торт на світлі Звичайно ж, спасибі всім друзям гостям за те, які ви веселі та прикольні! Спасибі, що розділили з нами з @realpotap цей незабутній #doubletrouble2018 🎈🎉

