Каменських і Потапа запідозрили в таємному весіллі (відео)
Каменських і Потапа запідозрили в таємному весіллі. Приводом для пліток стало відео з святкування днів народження репера Потапа і співачки Насті Каменських
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Зірка оприлюднила відео в мережі. Користувачі мережі висловили сумнів, що це було святкування дня народження, а вирішили, що таким чином пара відсвяткувала весілля.
"Це весілля?", "Більше схоже на весілля, ніж на день народження", "Аля кубинська весілля рада так любов!Будьте щасливі!", - пишуть шанувальники.
Нагадаємо, раніше інтимне відео Каменських розкритикували в мережі.
В першу чергу, хочу подякувати @gg_project Людочку @ludagolubitskaya і Оленку @golubitskaya за казкову організацію свята!!! Спасибі @knzspark за гостинність!!!! Спасибі @manzhosova_patisserie за смачний правильний торт на світлі Звичайно ж, спасибі всім друзям гостям за те, які ви веселі та прикольні! Спасибі, що розділили з нами з @realpotap цей незабутній #doubletrouble2018 🎈🎉