З мамою та сестрами: Віра Брежнєва похвалилася знімком з відпочинку в Італії
13:40, 11 червня 2018Суспільство
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На знімку зображена Віра разом зі своїми сестрами Анастасією та Галиною, дочкою Сонею і мамою Тамарою.
Знімок вже зібрав понад 223 тисячі лайків / Instagram Віра Брежнєва
Українська співачка Віра Брежнєва, яка працює в Росії, поділилася з шанувальниками сімейним фото з відпочинку в Італії, куди співачка відправилася відзначати день народження своєї мами.
Вона опублікувала Фото на сторінці в Instagram.
Instagram Віра Брежнєва
На знімку відображена Віра разом зі своїми сестрами Анастасією та Галиною, дочкою Сонею і мамою Тамарою. нещодавно Тамарі Галушко виповнилося 66 років.
Знімок вже зібрав понад 223 тисячі лайків.
Як повідомляв УНІАН, Настя Каменських підкорила Instagram фото без макіяжу. На знімку співачка позує в простій білій майці і без макіяжу разом зі своєю собакою.
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