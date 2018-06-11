З мамою та сестрами: Віра Брежнєва похвалилася знімком з відпочинку в Італії

На знімку зображена Віра разом зі своїми сестрами Анастасією та Галиною, дочкою Сонею і мамою Тамарою.

Українська співачка Віра Брежнєва, яка працює в Росії, поділилася з шанувальниками сімейним фото з відпочинку в Італії, куди співачка відправилася відзначати день народження своєї мами.

Вона опублікувала Фото на сторінці в Instagram.

На знімку відображена Віра разом зі своїми сестрами Анастасією та Галиною, дочкою Сонею і мамою Тамарою. нещодавно Тамарі Галушко виповнилося 66 років.

Знімок вже зібрав понад 223 тисячі лайків.

Як повідомляв УНІАН, Настя Каменських підкорила Instagram фото без макіяжу. На знімку співачка позує в простій білій майці і без макіяжу разом зі своєю собакою.